CRONACA
16 Ottobre 2026 - 12.05

Studenti in piazza in Veneto: cortei a Padova, Mestre, Vicenza e Treviso

Nicoletta Ugolini
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Stamattina sono partiti diversi cortei studenteschi in Veneto, nella giornata di protesta contro le politiche del governo sulla scuola e in solidarietà con le mobilitazioni francesi.

Le manifestazioni si tengono a Padova, Mestre (Venezia), Vicenza e Treviso. A Padova, ieri la Questura aveva disposto alcune misure di prevenzione nei confronti di minorenni accusati di istigare alla violenza. Nel pomeriggio è atteso anche un corteo della Rete Studenti Medi a Belluno.

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