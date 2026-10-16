Studenti in piazza in Veneto: cortei a Padova, Mestre, Vicenza e Treviso

Stamattina sono partiti diversi cortei studenteschi in Veneto, nella giornata di protesta contro le politiche del governo sulla scuola e in solidarietà con le mobilitazioni francesi.

Le manifestazioni si tengono a Padova, Mestre (Venezia), Vicenza e Treviso. A Padova, ieri la Questura aveva disposto alcune misure di prevenzione nei confronti di minorenni accusati di istigare alla violenza. Nel pomeriggio è atteso anche un corteo della Rete Studenti Medi a Belluno.