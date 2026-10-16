Costabissara, ruba pinoli per 100 euro all’ipermercato: arrestato un 23enne

Il furto è finito nel carrello dei Carabinieri. Martedì 13 ottobre, verso le 19:30, è arrivata al 112 la segnalazione di un furto in corso in un ipermercato di Costabissara. I militari della Compagnia di Thiene sono intervenuti subito e hanno arrestato in flagranza, per furto aggravato, un tunisino di 23 anni già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane aveva preso diverse confezioni di pinoli, un prodotto dal prezzo molto alto e sempre più preso di mira, anche perché in questo periodo serve per piatti tipici e dolci. Valore complessivo: circa cento euro. Li aveva nascosti sotto i vestiti e ha provato a passare le casse senza pagare, ma è stato fermato dal personale di vigilanza e consegnato ai Carabinieri.

Per disposizione della Procura, ha passato la notte nella camera di sicurezza della Tenenza di Dueville. Questa mattina si è svolto il processo per direttissima, al termine del quale è stato rimesso in libertà.