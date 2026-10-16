CRONACA
16 Ottobre 2026 - 9.57

Schio, scontro frontale in via Vicenza: tre feriti all’ospedale

Nicoletta Ugolini
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Incidente intorno alle 17 di ieri a Schio, in via Vicenza, all’altezza del ponte Liviera. Due auto si sono scontrate frontalmente.

Secondo i primi accertamenti della Polizia Locale Alto Vicentino, una Suzuki Ignis guidata da una persona di 77 anni, residente a Schio, avrebbe invaso la corsia opposta urtando una Opel Corsa condotta da un 79enne di San Vito di Leguzzano. Nell’impatto sono rimasti coinvolti i due conducenti e una passeggera della Opel, soccorsi dal Suem e portati all’ospedale di Santorso per gli accertamenti.

Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area e fatto i rilievi. Dopo la rimozione dei mezzi, la viabilità è tornata alla normalità verso le 18:30.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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