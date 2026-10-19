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19 Ottobre 2026 - 14.20

Vicentino, ciclista investito da un’auto: uomo in gravi condizioni trasportato in ospedale

REDAZIONE
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Grave incidente stradale oggi, lunedì 19 ottobre, a Rossano Veneto, in provincia di Vicenza. Intorno alle 13, in via Cacciatore, un uomo in sella alla propria bicicletta è stato investito da un’automobile.

Secondo le prime informazioni, il ciclista avrebbe riportato gravi ferite nell’impatto. È stato soccorso e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Bassano del Grappa.

Restano da accertare la dinamica dell’investimento e le cause dell’incidente.

In aggiornamento.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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