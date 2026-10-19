Vicentino, ciclista investito da un’auto: uomo in gravi condizioni trasportato in ospedale

Grave incidente stradale oggi, lunedì 19 ottobre, a Rossano Veneto, in provincia di Vicenza. Intorno alle 13, in via Cacciatore, un uomo in sella alla propria bicicletta è stato investito da un’automobile.

Secondo le prime informazioni, il ciclista avrebbe riportato gravi ferite nell’impatto. È stato soccorso e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Bassano del Grappa.

Restano da accertare la dinamica dell’investimento e le cause dell’incidente.

In aggiornamento.