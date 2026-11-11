Sentieri Urbani della Libertà, in 12 trekking la storia della Resistenza in città

VICENZA, 11 NOVEMBRE 2026 – La storia della Resistenza vicentina da oggi si può conoscere anche percorrendo i Sentieri Urbani della Libertà (S.U.L.): una proposta di escursionismo all’interno del territorio del Comune di Vicenza che, oltre a favorire un’attività motoria che non implica grandi spostamenti, rappresenta un modo inedito per scoprire alcune vicende che hanno profondamente segnato la lotta di Liberazione in città.I 12 trekking che compongono i S.U.L (11 sul territorio e uno tra le vetrine del Museo del Risorgimento e della Resistenza) sono stati illustrati in anteprima stamane a Palazzo Trissino e saranno presentati alla cittadinanza il 17 novembre alle 20.30 al Museo del Risorgimento e della Resistenza.Il corposo progetto del CAI e di Istrevi, realizzato con la collaborazione del Comune di Vicenza e di molte altre realtà, si è tradotto in una pubblicazione cartacea, in percorsi consultabili online sul sito del CAI di Vicenza (www.caivicenza.it) e percorribili ciascuno in mezza giornata a piedi, e in un programma annuale di trekking guidati dai promotori, un sabato o una domenica al mese, dal 22 novembre 2026 fino al 14 novembre 2027.All’anteprima in Sala Stucchi erano presenti il sindaco Giacomo Possamai con l’assessore allo sport Leone Zilio, il presidente del CAI sezione di Vicenza Maurizio Dalla Libera con il responsabile del progetto Piero Faggionato, e il presidente dell’Istrevi Stefano Fracasso con la direttrice Marina Cenzon.

Hanno partecipato anche i referenti delle realtà che a vario titolo hanno collaborato al progetto: Museo del Risorgimento e della Resistenza (MURR) del Comune di Vicenza, Associazione Nazionale Alpini (ANA) – Gruppo Giuriolo, Associazione Nazionale Ex Deportati (ANED), Associazione Nazionale Ex Internati (ANEI), Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), Associazione Volontari della Libertà (AVL), Azione Cattolica (AC), Circolo Giuriolo-FIAP, Giovane Montagna (GM) e Società Alpinisti Vicentini (SAV). Il progetto è stato realizzato con il contributo di Banca delle Terre Venete.«Come hanno dimostrato anche le recenti elezioni negli Stati Uniti – ha ricordato il sindaco Giacomo Possamai – la democrazia è un malato grave, ma è vivo. Così come è viva la sua capacità di reagire ai tempi più bui, oggi come allora, quando i protagonisti di questi sentieri scelsero di battersi per la Libertà. Vicenza custodisce nelle sue strade, nei suoi quartieri, e anche nel nostro Museo del Risorgimento e della Resistenza le tracce della loro storia che ci riguarda da vicino. I Sentieri Urbani della Libertà ci invitano a riconoscere queste tracce, accompagnandoci nei luoghi in cui donne e uomini scelsero di opporsi al fascismo e all’occupazione nazista, contribuendo alla conquista della libertà e della democrazia. Per questo grande lavoro che merita di essere fatto conoscere in particolare agli studenti, ringrazio Cai, Istrevi e tutti le associazioni che vi hanno collaborato».«Questi dodici percorsi – ha aggiunto l’assessore allo sport Leone Zilio – proseguono il cammino intrapreso nel 2024 insieme al CAI con la nascita dei primi cinque sentieri urbani. Da quella collaborazione, nata per valorizzare il legame tra città, colline e campagna, prende forma oggi un nuovo invito a scoprire Vicenza attraverso la storia della sua libertà. Nell’ottantesimo anniversario della Repubblica, questo progetto ci ricorda da dove vengono i diritti di cui godiamo e quale responsabilità abbiamo nel custodirli».«Camminare è un modo per conoscere il mondo e noi stessi – ha fatto sapere Stefano Fracasso, presidente di Istrevi, rappresentato dalla direttrice Marina Cenzon – . Si può camminare tra le vette dolomitiche, dove la storia naturale sovrasta quella umana, o tra i resti di un’antica città, tra le vestigia di millenarie civiltà scomparse. E si può camminare per le nostre città contemporanee, esplorando le tracce lasciate dagli uomini che vollero la Liberazione, spesso a costo della loro vita. Nascono così i Sentieri Urbani della Libertà, dalla collaborazione tra i “camminatori”, il CAI di Vicenza e gli “storici”, l’Istrevi, intrecciando passioni e competenze per offrire opportunità di ricordare camminando, posando lo sguardo dove la storia recente ha sostato nel periodo più complesso, e tragico, della nostra patria».«I Sentieri Urbani della Libertà – ha concluso il presidente del CAI di Vicenza Maurizio Dalla Libera – sono legati al fortunato ritrovamento dei Registri dei Soci CAI degli anni ’30 e ’40 del secolo scorso, che si pensava fossero bruciati con il bombardamento della sede durante la seconda guerra mondiale. Dallo studio dei documenti è emerso che parecchi dei protagonisti della Resistenza vicentina furono soci CAI che frequentavano la montagna. Il senso della libertà, che accomuna tutti coloro che nutrono questa passione, motivò molte persone a dedicarsi per la difesa di questo importante valore. I giorni della Resistenza e della successiva liberazione restano nella memoria collettiva per le sofferenze vissute e il dolore per la morte di amici, ma anche per il senso di libertà mai provato prima, la sensazione di avere tra le mani il proprio destino. Questo progetto propone un’esperienza che non consiste nel cercare nuovi paesaggi, ma nell’avere occhi più consapevoli nell’osservare luoghi della nostra città che furono testimoni di quegli eventi»..



I Sentieri Urbani della Libertà

Filo conduttore dei Sentieri Urbani della Libertà è stata la volontà di far conoscere Vicenza dagli anni ’30 del secolo scorso fino all’inizio del periodo della ricostruzione post-bellica, attraverso i ricordi e le vicende dei protagonisti, anche minori, della Resistenza locale.

Anche Vicenza ha conosciuto la guerra: 80 anni fa si stavano ancora sgomberando le macerie dalla città e continuavano a scorrere le lacrime di chi era stato colpito nel corpo e negli affetti, spesso nel silenzio dell’interessato o nella impazienza di chi voleva dimenticare un passato così pesante per riprendere una vita normale, magari nascondendo collaborazioni o responsabilità con il fascismo. Era una Vicenza diversa, ora quasi irriconoscibile.

Attenzione particolare nella proposta dei trekking urbani è stata dedicata ai vicentini che fecero tesoro della loro passione per la montagna: parecchi dei protagonisti dei sentieri erano soci CAI e della Giovane Montagna. Il fondatore della Società Alpinisti Vicentini fu anche il primo Presidente del CAI a guerra terminata.

La frequentazione della montagna era una passione emergente, che fornì alla Resistenza una capacità di penetrazione impensabile a chi non conosceva quel territorio.Sono stati quindi individuati 12 trekking urbani a tema, della durata di una mezza giornata, percorribili per lo più su marciapiedi.

Ogni sentiero si sviluppa attorno ad un argomento portante, andando alla ricerca di luoghi e fatti descritti nei materiali provenienti dalla letteratura resistenziale, dai resoconti dei protagonisti e da archivi, anche fotografici.Alcuni dei protagonisti della Resistenza vicentina hanno un sentiero dedicato, come Toni Giuriolo, medaglia d’oro e socio CAI, i Fraccon, con Torquato anch’egli socio CAI, Gaetano Bressan con la Divisione Vicenza, Dino Carta. Gli altri sentieri portano a conoscere altre figure di spicco e altri aspetti della lotta di Liberazione a Vicenza, come le donne della Resistenza, i Piccoli Maestri a Vicenza, i luoghi del pianto ove il regime fascista imprigionava e torturava gli oppositori, le Pietre d’inciampo e la questione ariana, i bombardamenti. Per finire con un sentiero dedicato al 28 aprile 1945, giorno della liberazione di Vicenza.La collaborazione con il Museo del Risorgimento e della Resistenza, depositario della memoria cittadina di quel periodo, ha fatto nascere il dodicesimo sentiero “virtuale”: cercando tra le vetrine della Sala V del Museo, si trova per ogni sentiero un oggetto simbolo, un modo per rendere più vicino al cittadino di oggi quello che doveva essere la vita di allora. Ogni oggetto, oltre alla descrizione, viene spesso accompagnato da un brano tratto dagli scritti di Meneghello, il Piccolo Maestro che coniò il termine (e scrisse il capolavoro) “I Piccoli Maestri”.I 12 trekking dei Sentieri Urbani della Resistenza non sono “tabellati” lungo le strade cittadine, ma il loro percorso è mappato e descritto integralmente nel sito www.caivicenza.itI Sentieri Urbani della Libertà saranno presentati alla cittadinanza martedì 17 novembre alle 20 30 all’Auditorium del Museo del Risorgimento e della Resistenza a Villa Guiccioli.Nel corso della serata sono previsti gli interventi di Alba Lazzaretto, docente dell’Università di Padova (Una città che resiste. Vicenza 1943 – 1945), dell’alpinista e scrittrice Paola Lugo (Cammino e memoria. Rendere viva la Resistenza), del conservatore museo del Risorgimento e della Resistenza Daniele Pappalardo (Dalla città alla vetrina. Valorizzazione del patrimonio museale e narrazione del territorio nel progetto Sentieri urbani della Libertà) e dei soci CAI di Vicenza Piero Faggionato e Lorena Bravo (I Sentieri Urbani della Libertà e l’archivio CAI).L’ingresso è libero.Inoltre, da domenica 22 novembre 2026 a domenica 14 novembre 2027, una volta al mese, sarà possibile partecipare ai trekking guidati dai promotori del progetto.Si comincia domenica 22 novembre con il percorso “Piccoli maestri crescono”, coordinato da Anpi, Cai e Istrevi, da piazza dei Signori a Badia Sant’Agostino, lungo 8 chilometri.



Per iscrizioni al trekking guidati:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeExD3iz-