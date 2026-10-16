Domenica 18 ottobre la tradizione della Scartosada in Villa Caldogno

Caldogno si prepara a vivere una delle sue manifestazioni più caratteristiche. Domenica 18 ottobre torna la Scartosada, la festa dedicata alla cultura contadina, alle tradizioni e alla memoria del territorio, con un’intera giornata di appuntamenti tra le vie del paese, nel parco di Villa Caldogno (dalle 10 alle 19), e un evento musicale conclusivo in serata al Teatro Gioia.

Organizzata dalla Pro Loco di Caldogno con il patrocinio del Comune, la manifestazione richiama nel nome un’antica consuetudine rurale: la “scartosada” appunto, cioè la scartocciatura delle pannocchie di mais, un lavoro che un tempo riuniva famiglie e vicini e che, una volta terminato, lasciava spazio alla convivialità, tra racconti, cibo, canti e balli.

La mattinata si aprirà nel segno dell’agricoltura con la tradizionale Festa del Ringraziamento, organizzata dagli agricoltori di Caldogno in collaborazione con Coldiretti Vicenza. Alle 8.30 è previsto il ritrovo dei trattori nel piazzale dell’ex discoteca Nordest; alle 9.15 partirà il corteo attraverso le vie del paese. L’arrivo nel piazzale di via Torino è previsto alle 10.15, seguito alle 10.30 dalla benedizione degli agricoltori e dei mezzi agricoli. Alle 11, nella chiesa parrocchiale, sarà celebrata la Santa Messa con l’offerta dei frutti della terra.

Per tutta la giornata sarà inoltre possibile passeggiare tra le oltre 120 bancarelle del Mercatino Artigianale allestito nel parco della Villa, con prodotti fatti a mano, specialità del territorio e curiosità. Non mancherà la proposta gastronomica, con lo stand dedicato ai sapori della tradizione: in menu rigatoni all’anitra e piatto freddo veneto con polenta fritta. Saranno disponibili anche pietanze senza glutine, a cura di Big Free. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18, l’associazione Arti per Via con carretti, filatura, preparazione della polenta e antichi mestieri riporterà il pubblico nella quotidianità di un tempo.

La festa proseguirà alle 21 al Teatro Gioia con “Canzoni e storie in bianco e nero”, appuntamento del Coro Magnificat dedicato ai brani del Quartetto Cetra e di Bepi De Marzi. La serata vedrà la direzione di Enrico Zanovello e la voce narrante di Pino Costalunga.

In caso di maltempo le attività all’aperto saranno annullate.