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9 Ottobre 2026 - 10.51

VICENZA, RIQUALIFICAZIONE ALLE MURE DEI CARMINI: NASCE UN NUOVO POLO DI CO-HOUSING SOCIALE

Elisa Santucci
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A Vicenza prende vita un importante progetto di co-housing per riqualificare un immobile abbandonato da decenni in Contrà Mure dei Carmini 14. Grazie a un investimento di 1,3 milioni di euro, la struttura diventerà un complesso di sei appartamenti con spazi comuni. L’iniziativa offrirà alloggi temporanei a cittadini in fragilità economica o sociale, tra cui madri con bambini e persone con disabilità, accompagnandoli in un percorso strutturato verso la piena autonomia.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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