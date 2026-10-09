9 Ottobre 2026 - 10.51
VICENZA, RIQUALIFICAZIONE ALLE MURE DEI CARMINI: NASCE UN NUOVO POLO DI CO-HOUSING SOCIALE
A Vicenza prende vita un importante progetto di co-housing per riqualificare un immobile abbandonato da decenni in Contrà Mure dei Carmini 14. Grazie a un investimento di 1,3 milioni di euro, la struttura diventerà un complesso di sei appartamenti con spazi comuni. L’iniziativa offrirà alloggi temporanei a cittadini in fragilità economica o sociale, tra cui madri con bambini e persone con disabilità, accompagnandoli in un percorso strutturato verso la piena autonomia.