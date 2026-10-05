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5 Ottobre 2026 - 11.53

IL RITORNO DELLA FONTANA: DOPO 10 ANNI PIAZZA SAN LORENZO TORNA A SPLENDERE!

Elisa Santucci
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Dopo dieci anni di stop e un importante intervento di riqualificazione, la storica fontana di Piazza San Lorenzo a Vicenza è tornata ufficialmente in funzione. L’intervento, voluto dall’amministrazione comunale, ha restituito piena vitalità a uno dei luoghi simbolo della città. Grazie a una moderna tecnologia con giochi di luce programmabili e getti d’acqua dinamici e colorati, la piazza ritrova così un punto di riferimento fondamentale per cittadini e commercianti

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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