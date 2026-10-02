PALAZZO CORDELLINA RINASCE: ECCO COME SARÀ IL NUOVO CUORE DELLA BIBLIOTECA BERTOLIANA

Nel cuore storico di Vicenza, Palazzo Cordellina si prepara a vivere una straordinaria rigenerazione urbana. Grazie al progetto illustrato da Alberto Galla, presidente della Biblioteca Civica Bertoliana, il cortile e gli spazi interni diventeranno l’ingresso e il nuovo punto di riferimento della grande biblioteca cittadina. Un’opera pubblica di fondamentale importanza che unisce la prestigiosa tradizione dei testi antichi alle moderne esigenze culturali, universitarie e di aggregazione giovanile.