STREET TG
2 Ottobre 2026 - 16.30

PALAZZO CORDELLINA RINASCE: ECCO COME SARÀ IL NUOVO CUORE DELLA BIBLIOTECA BERTOLIANA

GIULIA LIEVORE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Nel cuore storico di Vicenza, Palazzo Cordellina si prepara a vivere una straordinaria rigenerazione urbana. Grazie al progetto illustrato da Alberto Galla, presidente della Biblioteca Civica Bertoliana, il cortile e gli spazi interni diventeranno l’ingresso e il nuovo punto di riferimento della grande biblioteca cittadina. Un’opera pubblica di fondamentale importanza che unisce la prestigiosa tradizione dei testi antichi alle moderne esigenze culturali, universitarie e di aggregazione giovanile.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

PALAZZO CORDELLINA RINASCE: ECCO COME SARÀ IL NUOVO CUORE DELLA BIBLIOTECA BERTOLIANA | TViWeb PALAZZO CORDELLINA RINASCE: ECCO COME SARÀ IL NUOVO CUORE DELLA BIBLIOTECA BERTOLIANA | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy