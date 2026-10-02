Arzignano capitale di corsa e camminata questo weekend: torna la StrArzignano!

Domenica 4 ottobre la dodicesima edizione del Trofeo AutoVega, con Lagnarini e Sartor tra i favoriti. Tre percorsi non competitivi da 3, 7 e 12 chilometri. Sabato spazio ai più piccoli con StraKids&GiocoAtletica

Arzignano si prepara a vivere un intero fine settimana nel segno dell’atletica leggera. Domenica 4 ottobre, con partenza alle 10 da piazza Marconi, torna la dodicesima edizione della “StrArzignano – Trofeo AutoVega”, appuntamento che porterà sulle strade cittadine centinaia di runner e migliaia di appassionati.

La gara agonistica, inserita nel calendario nazionale della Federatletica, si correrà sulla distanza omologata dei 10 chilometri. La grande novità di quest’anno sarà la possibilità di affrontare lo stesso tracciato anche in forma non agonistica, ma con cronometraggio ufficiale. Confermate inoltre le tradizionali marce a passo libero sui percorsi di 3, 7 e 12 chilometri.

L’organizzazione è affidata ad Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino, in collaborazione con il Comune di Arzignano, sotto l’egida di Fidal, Coni e Uisp e con il patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Vicenza e dell’Ulss 8 Berica.

Lungo il percorso non mancherà la musica, con diverse band del territorio pronte ad accompagnare il passaggio di corridori e camminatori.

Il programma inizierà già sabato pomeriggio con StraKids&GiocoAtletica, dedicata ai più piccoli, mentre domenica saranno presenti anche ADMO, AIDO e AISM per dare alla manifestazione una forte componente solidale. Tra i partner figurano, oltre ad AutoVega, anche Banca delle Terre Venete, Euroventilatori e We_Beat Centri Fitness.

300 runner nella 10 km: Lagnarini e Sartor tra i favoriti

La partenza della gara agonistica è fissata alle 10 da piazza Marconi. Al via sono attesi circa 300 runner, un numero in sensibile aumento rispetto all’edizione 2025.

La concomitanza con il Campionato italiano individuale e di società sui 10 chilometri, in programma a Grado, non consentirà quest’anno la presenza di alcuni top runner protagonisti nelle passate edizioni. I favori del pronostico vanno quindi a Samuele Lagnarini dell’AV Run, vincitore della recente “6 Comuni” sulla mezza maratona, e a Miriam Sartor dell’Atletica Ponzano, capace di correre la distanza sotto i 36 minuti.

Attese buone prestazioni anche nelle categorie giovanili dagli atleti dell’Atletica Pedemontana Veneta, società alla quale sono consociate Atletica Arzignano, Atletica Ovest Vicentino, Marconi Cassola e Novatletica Schio.

La principale novità della dodicesima edizione sarà il debutto della 10 chilometri non competitiva cronometrata, che alla sua prima apparizione ha già raccolto circa 80 adesioni.

Le iscrizioni saranno ancora possibili sabato pomeriggio e domenica mattina per gli agonisti, mentre per la 10 chilometri non competitiva cronometrata il termine sarà sabato pomeriggio.

StrArzignano Trofeo Euroventilatori: tre percorsi per tutti

Subito dopo la partenza degli agonisti prenderà il via la StrArzignano Trofeo Euroventilatori, marcia non competitiva aperta a tutti e percorribile camminando o correndo.

Tre le distanze a disposizione: 3, 7 oppure 12 chilometri. I partecipanti potranno decidere liberamente quale percorso affrontare, anche modificando la propria scelta durante la manifestazione.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a domenica mattina alle 9.50 nei pressi della partenza, in piazza Campo Marzio.

Le prime centinaia di adesioni sono state favorite anche dai progetti rivolti alle scuole e alle associazioni sportive, che prevedono incentivi economici legati al numero dei partecipanti.

Sabato la città è dei bambini con StraKids&GiocoAtletica

La vigilia della StrArzignano sarà dedicata ai più giovani. Sabato 3 ottobre, a partire dalle 16, piazza Campo Marzio ospiterà StraKids&GiocoAtletica, evento non agonistico riservato a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e completamente gratuito grazie al sostegno di AutoVega.

Dalle 16 alle 17 sarà allestito un piccolo villaggio dell’atletica nel quale i partecipanti potranno sperimentare diverse discipline: corsa, corsa con ostacolini, lanci e salti.

Ad accompagnarli ci saranno i tecnici di Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino e alcuni giovani atleti di casa, tra cui gli sprinter Giambellini, Fongaro e Lazzati.

A seguire si svolgerà la tradizionale StraKids, con percorsi di differenti distanze tracciati nelle piazze del centro cittadino. Gadget e omaggi saranno consegnati a tutti i partecipanti.

Durante il pomeriggio l’Amministrazione comunale premierà inoltre le atlete arzignanesi dell’Atletica Pedemontana Veneta che lo scorso fine settimana hanno conquistato la finale B dei Campionati nazionali di società Under 18 a Ponzano Veneto.

Il sostegno delle aziende e del territorio

Un ruolo centrale nell’organizzazione della StrArzignano 2026 è svolto dalle aziende partner, il cui contributo permette anche di finanziare progetti rivolti alle scuole, alle associazioni sportive, al volontariato e alle famiglie economicamente più fragili.

Accanto ad AutoVega, sponsor del trofeo, ed Euroventilatori, main sponsor della non competitiva, figurano Banca delle Terre Venete e We_Beat Centri Fitness, che hanno confermato anche per il 2026 il proprio sostegno sia alla manifestazione sia allo sviluppo delle società di atletica promotrici.

Fondamentali anche i contributi economici del Comune di Arzignano e della Regione del Veneto.

Hanno inoltre aderito Cielo E Terra, Impresa Edile Francesco Mottisi, Assistenza Casa Denis Casillo, Gi Sport E Rs Work//Promotions, Fisiopoint Arzignano, Real Color, The Bridge, Lovato Giovanni, Came, Why Sport, GR Servizi Srl, Nexus, Conceria Tolio, Bomeca, LLP Lavorazione Lamiera, Mobili Mastrotto, Compressori Aircomp, Dalla Benetta Silvano, BM Officine, Zordan Lavorazione Pelli, New Tecnowork, Elettrocasa Arzignano, OMC ed Ekologica Service.

L’iniziativa ha inoltre ricevuto una sovvenzione da Acque del Chiampo S.p.A. Media partner sarà Radio Stella, che seguirà in diretta la manifestazione di domenica mattina con i propri deejay e speaker.

Una StrArzignano sempre più solidale

Anche nel 2026 la solidarietà resta uno degli elementi centrali della manifestazione.

A scuole e associazioni sportive saranno riconosciute percentuali sul controvalore complessivo delle quote di iscrizione di alunni, tesserati e familiari, da utilizzare per l’acquisto di materiale sportivo e didattico.

È previsto inoltre un bonus destinato alle famiglie residenti ad Arzignano con reddito basso o bassissimo, per consentire ai figli di frequentare gratuitamente per un anno i corsi di atletica leggera organizzati dall’Atletica Arzignano.

Un sostegno sarà garantito anche alle associazioni di volontariato coinvolte nell’organizzazione dell’evento.

Domenica tornerà inoltre lo stand di ADMO, dove sarà possibile sottoporsi al test salivare necessario per candidarsi come potenziali donatori di midollo osseo.

L’iniziativa richiama la grande mobilitazione nata nel 2023 attorno alla vicenda di Lorenzo, bambino di Chiampo che aveva bisogno di trovare un donatore compatibile e per il quale si mobilitò anche la StrArzignano. Il donatore venne successivamente individuato e quest’anno Lorenzo sarà presente alla manifestazione insieme ai genitori.

Accanto ad ADMO sarà presente anche il gazebo di AIDO, mentre AISM proporrà la vendita delle mele per raccogliere fondi a sostegno della ricerca sulla sclerosi multipla.

Tutte le informazioni sulla manifestazione sono disponibili sul sito ufficiale della StrArzignano.