Incendio all’Istituto oncologico Veneto di Padova: fiamme in un container, attività sospese per 40 minuti

Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 2 ottobre, all’esterno dell’Istituto oncologico Veneto di via Busonera, a Padova. Le fiamme hanno interessato un grande container utilizzato per i rifiuti ospedalieri, che è stato in parte distrutto dal rogo.

L’incendio non ha provocato danni ad altre strutture dell’Istituto, ma la presenza di una densa colonna di fumo nelle immediate vicinanze ha portato, in via precauzionale, alla temporanea sospensione delle attività sanitarie.

Per circa 40 minuti sono state quindi interrotte visite, terapie e analisi che in quel momento interessavano una trentina di pazienti. Il provvedimento è stato adottato esclusivamente per ragioni di sicurezza, in attesa della completa gestione dell’emergenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area, insieme alla polizia locale.

Presenti anche i tecnici dell’Arpav, chiamati a verificare eventuali conseguenze legate al fumo sprigionato dall’incendio. Dai controlli effettuati non sarebbero emerse criticità specifiche.

Una volta superata la fase di emergenza, le attività dell’Istituto oncologico Veneto sono potute riprendere regolarmente.