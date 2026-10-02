Rapine, aggressioni e un poliziotto investito durante la fuga: arrestato straniero

Una lunga fuga tra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, costellata da rapine, aggressioni e dal ferimento di un agente della Polizia Stradale. Per questi episodi, avvenuti nel settembre 2025, un cittadino romeno già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Venezia e Padova in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Venezia.

La sequenza dei fatti era iniziata la sera del 12 settembre 2025 nel centro di Milano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe aggredito un automobilista e gli avrebbe sottratto una Bmw, utilizzata poi per iniziare la fuga verso l’Europa orientale.

Durante la notte, una pattuglia della Polizia Stradale di Padova aveva individuato l’auto segnalata ferma nell’area di servizio Tesina, lungo l’autostrada A4, in provincia di Vicenza.

Alla vista degli agenti, il conducente avrebbe tentato di sottrarsi al controllo rimettendosi alla guida. Durante la fuga avrebbe investito uno dei due poliziotti, trascinandolo per alcuni metri, per poi proseguire in direzione di Trieste.

La Bmw era stata successivamente intercettata dalla Polizia Stradale di Venezia e inseguita lungo il Passante di Mestre. L’uomo aveva quindi abbandonato il veicolo ed era riuscito a fuggire, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce.

La fuga era però proseguita anche il giorno successivo. L’indagato avrebbe infatti commesso un’altra rapina ai danni di un impresario edile di Santa Maria di Sala, nel Veneziano, per poi rimettersi nuovamente in viaggio.

Arrivato al casello autostradale di Portogruaro, avrebbe tamponato una Bmw e aggredito la proprietaria, impossessandosi della vettura. La fuga con il nuovo mezzo si sarebbe però interrotta poco dopo a causa della foratura di uno pneumatico.

A quel punto l’uomo avrebbe tentato di impossessarsi di un’altra automobile, senza riuscirci, aggredendo anche in questo caso una donna. Si sarebbe quindi spostato nelle campagne friulane.

Secondo la ricostruzione della Polizia, in serata sarebbe riuscito a sottrarre un furgone, con il quale avrebbe raggiunto il confine di Stato e proseguito la fuga.

Le successive indagini condotte dalla Polizia Stradale hanno consentito di identificare e rintracciare il cittadino romeno, nei confronti del quale è stata infine eseguita la misura cautelare in carcere disposta dall’autorità giudiziaria veneziana.