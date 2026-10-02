Veneto – Malore in bicicletta, donna cade a terra: è grave

È ricoverata in condizioni disperate nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Padova una ciclista di 66 anni, soccorsa nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 2 ottobre, dopo essere caduta dalla bicicletta in via Siesa a Galzignano Terme. L’episodio è avvenuto intorno alle 13.30, all’altezza del chilometro 7 della strada.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale della Convenzione Monselice-Galzignano, la donna avrebbe improvvisamente perso il controllo della bicicletta finendo sull’asfalto.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato la bici a terra e la 66enne priva di sensi poco distante. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del Suem 118 e, vista la gravità delle sue condizioni, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

La ciclista è stata intubata sul posto e successivamente trasferita d’urgenza all’ospedale di Padova, dove è stata ricoverata in Terapia intensiva in pericolo di vita. Le prossime ore saranno decisive per valutarne l’evoluzione clinica.

Dai primi accertamenti effettuati dalla Polizia locale, coordinata dal comandante Mario Carrai, non sarebbero emersi elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altri veicoli. L’ipotesi ritenuta al momento più probabile è quindi quella di un improvviso malore che avrebbe fatto perdere alla donna il controllo della bicicletta, provocandone la caduta.

Via Siesa è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora, il tempo necessario per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte degli agenti.