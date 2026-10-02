Cartigliano, salgono a otto i casi autoctoni di Dengue: un anziano ricoverato in ospedale

Salgono a otto i casi autoctoni di Dengue accertati a Cartigliano, nel Vicentino, dopo il primo contagio importato legato a una persona rientrata dall’estero. Uno dei pazienti, anziano, è stato ricoverato in ospedale a scopo precauzionale, mentre gli altri si trovano in isolamento fiduciario nelle rispettive abitazioni e non presentano particolari criticità.

«Nessun allarmismo, la situazione è sotto controllo, ma è necessario fare attenzione e adottare gli opportuni accorgimenti», ha spiegato Lorenzo Bulegato, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 7 Pedemontana.

Gli ultimi casi vengono considerati di origine locale: il virus sarebbe stato trasmesso da zanzare che avevano precedentemente punto una persona infetta. Proprio per questo, dopo l’emersione dei nuovi contagi, è stata progressivamente ampliata l’area interessata dagli interventi di disinfestazione.

Un nuovo confronto tra i sanitari e l’amministrazione comunale è previsto per fare il punto sull’andamento del focolaio e valutare ulteriori operazioni. «Siamo in attesa di istruzioni per procedere secondo i protocolli regionali – ha spiegato il sindaco Germano Racchella, in costante contatto con il Servizio igiene e sanità pubblica dell’Ulss 7 –. Dovrà essere stabilito se e di quanto ampliare ulteriormente il raggio dell’intervento, già portato a 600 metri dopo il secondo caso».

La disinfestazione ha interessato sia le aree pubbliche sia quelle private. Gli interventi sono stati eseguiti anche nei cortili delle scuole, nelle aree verdi della casa di riposo, negli impianti sportivi e nei plateatici dei locali. In campo numerose squadre delle aziende specializzate, con il supporto della Polizia locale e della Protezione civile.

Dal Comune arriva anche l’invito ai cittadini a collaborare, eliminando ristagni d’acqua nelle proprietà private e utilizzando prodotti antilarvali, così da ridurre i luoghi nei quali le zanzare possono riprodursi.

La Dengue è una malattia virale diffusa soprattutto nelle aree tropicali e subtropicali, ma negli ultimi anni sono stati registrati anche in Italia episodi di trasmissione autoctona. Il contagio non avviene direttamente da persona a persona: a trasmettere il virus sono alcune specie di zanzare dopo aver punto un soggetto infetto.

I sintomi possono comprendere febbre, mal di testa, dolori muscolari e articolari, disturbi gastrointestinali ed eruzioni cutanee. Il piano regionale per il contrasto alle arbovirosi individua nella disinfestazione mirata una delle principali misure per interrompere la catena di trasmissione e limitare il rischio di nuovi casi.