Vicenza, il sindaco Possamai incontra l’ambasciatore britannico Stephen Hickey

Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha ricevuto nel pomeriggio di venerdì 2 ottobre a Palazzo Trissino l’ambasciatore britannico Stephen Hickey, in visita in città.

L’incontro istituzionale si è svolto nell’ufficio del primo cittadino e ha rappresentato un’occasione di confronto con il diplomatico del Regno Unito, che vanta una lunga esperienza internazionale, in particolare nell’area mediorientale e nelle relazioni multilaterali.

Stephen Hickey ha ricoperto fino a marzo 2026 l’incarico di direttore per il Medio Oriente e il Nord Africa presso il Foreign, Commonwealth & Development Office, il dipartimento del governo britannico responsabile della politica estera e dello sviluppo internazionale.

Dal 2019 al 2021 è stato ambasciatore del Regno Unito in Iraq. In precedenza aveva svolto anche le funzioni di ambasciatore e coordinatore politico presso la Missione permanente britannica alle Nazioni Unite.

La visita a Palazzo Trissino si è inserita nel programma della presenza dell’ambasciatore a Vicenza e ha offerto l’occasione per un momento di confronto istituzionale con il sindaco Giacomo Possamai.