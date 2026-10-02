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2 Ottobre 2026 - 17.08

Vicenza, il sindaco Possamai incontra l’ambasciatore britannico Stephen Hickey

REDAZIONE
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Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha ricevuto nel pomeriggio di venerdì 2 ottobre a Palazzo Trissino l’ambasciatore britannico Stephen Hickey, in visita in città.

L’incontro istituzionale si è svolto nell’ufficio del primo cittadino e ha rappresentato un’occasione di confronto con il diplomatico del Regno Unito, che vanta una lunga esperienza internazionale, in particolare nell’area mediorientale e nelle relazioni multilaterali.

Stephen Hickey ha ricoperto fino a marzo 2026 l’incarico di direttore per il Medio Oriente e il Nord Africa presso il Foreign, Commonwealth & Development Office, il dipartimento del governo britannico responsabile della politica estera e dello sviluppo internazionale.

Dal 2019 al 2021 è stato ambasciatore del Regno Unito in Iraq. In precedenza aveva svolto anche le funzioni di ambasciatore e coordinatore politico presso la Missione permanente britannica alle Nazioni Unite.

La visita a Palazzo Trissino si è inserita nel programma della presenza dell’ambasciatore a Vicenza e ha offerto l’occasione per un momento di confronto istituzionale con il sindaco Giacomo Possamai.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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