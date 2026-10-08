GAMBUGLIANO: LA SCALINATA DI PIAZZA COROBBO RINASCE GRAZIE AI BAMBINI E ALLA PRO LOCO

A Gambugliano la riqualificazione urbana incontra la creatività e la partecipazione della comunità. In vista della XXI edizione della fiera “Arti e Mestieri”, in programma domenica 11 ottobre 2026, piazza Corobbo si arricchisce di un nuovo simbolo di bellezza e unione. Una scalinata completamente ridisegnata e dipinta dai bambini della scuola primaria insieme alla Pro Loco, con la scritta “GAMBUGLI AMO” e un grande cuore, sarà ufficialmente inaugurata per dare colore e vivacità al paese.