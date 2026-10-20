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20 Ottobre 2026 - 17.06

FRANCESCO RUCCO A TVIWEB: “LA LEGGE CAREGIVER È UN GRANDE PASSO IN AVANTI PER IL VENETO”

Elisa Santucci
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In questa intervista rilasciata a TVIWEB, il vicepresidente del Consiglio Regionale del Veneto Francesco Rucco approfondisce la nuova legge regionale dedicata ai caregiver familiari. Rucco evidenzia come il provvedimento, approvato con il sostegno trasversale di maggioranza e opposizione, rappresenti un traguardo fondamentale di civiltà. La norma offre un aiuto concreto, socio-sanitario e psicologico, a chi si prende cura quotidianamente di persone fragili.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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