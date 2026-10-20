20 Ottobre 2026 - 17.06
FRANCESCO RUCCO A TVIWEB: “LA LEGGE CAREGIVER È UN GRANDE PASSO IN AVANTI PER IL VENETO”
In questa intervista rilasciata a TVIWEB, il vicepresidente del Consiglio Regionale del Veneto Francesco Rucco approfondisce la nuova legge regionale dedicata ai caregiver familiari. Rucco evidenzia come il provvedimento, approvato con il sostegno trasversale di maggioranza e opposizione, rappresenti un traguardo fondamentale di civiltà. La norma offre un aiuto concreto, socio-sanitario e psicologico, a chi si prende cura quotidianamente di persone fragili.