Vicenza, blitz dei Carabinieri a Campo Marzo: trovata cocaina nascosta, un denunciato e multa da 2mila euro a una macelleria

Controlli straordinari dei Carabinieri nel cuore di Vicenza, con particolare attenzione a Campo Marzo e ai Giardini Salvi, aree comprese nella zona a vigilanza rafforzata. Nel pomeriggio di martedì 20 ottobre, un’operazione coordinata ha portato alla denuncia di una persona, alla segnalazione di due consumatori di stupefacenti e al sequestro di cocaina nascosta. Nel corso delle verifiche, i militari del NAS hanno inoltre sanzionato una macelleria etnica del centro per irregolarità igienico-sanitarie e commerciali.

L’operazione ha coinvolto i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di Vicenza, Altavilla Vicentina e Barbarano Mossano, affiancati dagli specialisti del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Padova.

I controlli sono iniziati nelle prime ore del pomeriggio, quando le aree verdi e i principali luoghi di ritrovo del centro vengono frequentati soprattutto da giovani e giovanissimi. L’obiettivo era contrastare lo spaccio, il consumo di droga e altri fenomeni di illegalità diffusa.

Nel corso delle verifiche, un cittadino originario della Sierra Leone, residente fuori provincia e con precedenti di polizia, è stato denunciato a piede libero perché avrebbe violato un provvedimento che gli impediva di permanere nell’area.

Altre due persone sono state segnalate all’autorità amministrativa per detenzione di stupefacenti destinati all’uso personale. Una è stata trovata con alcuni grammi di eroina, mentre un cittadino senegalese, regolarmente presente in Italia, aveva con sé marijuana e hashish.

Durante le perlustrazioni, i militari hanno inoltre scoperto 1,22 grammi di cocaina occultati nell’area controllata. La sostanza è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per individuare chi l’abbia nascosta.

Parallelamente, i Carabinieri del NAS di Padova hanno effettuato un’ispezione in una macelleria etnica del centro cittadino. Le irregolarità riscontrate hanno comportato una sanzione amministrativa di 2.000 euro per il titolare e una segnalazione all’autorità sanitaria competente.

Conclusa l’attività a Campo Marzo e ai Giardini Salvi, le pattuglie si sono spostate nella zona di San Lazzaro, lungo una delle principali vie di accesso alla città. Qui sono stati predisposti posti di controllo per verificare persone e veicoli in transito, prevenire furti e altri reati contro il patrimonio e contrastare lo spaccio.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza ha annunciato che operazioni analoghe proseguiranno nei prossimi giorni, sia nel capoluogo sia negli altri comuni di competenza della Compagnia, con controlli mirati nelle zone considerate maggiormente esposte a degrado e criminalità.

Per la persona denunciata resta valido il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.