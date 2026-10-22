Eccidio di Pedescala, venerdì a Vicenza un incontro sulla strage dei 63 civili e sulla storica sentenza dei risarcimenti

Il 23 ottobre alla Fondazione di Storia di Vicenza la presentazione del libro di Claudio Dal Pozzo, testimone dell’eccidio del 1945. Interverrà anche l’avvocato Roberto Rigoni Stern, sindaco di Asiago, che ha ottenuto un importante riconoscimento giudiziario per due donne che nella strage persero il padre e, in un caso, anche il fratellino.

A oltre ottant’anni dall’eccidio di Pedescala, nel quale 63 civili furono uccisi dalle truppe naziste il 30 aprile 1945, la memoria di una delle pagine più drammatiche della storia vicentina torna protagonista di un incontro pubblico che unirà testimonianze dirette e giustizia.

Venerdì 23 ottobre, alle 17.30, la Fondazione di Storia di Vicenza ospiterà a Palazzo Giustiniani Baggio, in contrà San Francesco 41, la presentazione del volume di Claudio Dal Pozzo “La casa in contrà Sega. 1940 – 1945 antenati, vita, sofferenze. Eccidio di Pedescala del 30 aprile 1945”.

L’appuntamento offrirà anche l’occasione per approfondire la recente sentenza del Tribunale di Venezia che ha riconosciuto il diritto al risarcimento di due familiari delle vittime.

La storica sentenza dopo oltre ottant’anni

A riportare recentemente l’attenzione sulla strage è stata la sentenza del Tribunale di Venezia n. 6214/2025, divenuta definitiva nel giugno 2026, che ha accolto la causa civile promossa da due donne vicentine, oggi rispettivamente di 80 e 90 anni.

Entrambe persero il padre nell’eccidio di Pedescala e una delle due anche il fratellino.

A rappresentarle in tribunale è stato l’avvocato Roberto Rigoni Stern, attuale sindaco di Asiago, che ha ottenuto il riconoscimento del loro diritto al risarcimento, nonostante l’opposizione sia dello Stato italiano sia di quello tedesco.

Rigoni Stern interverrà all’incontro per illustrare questa vicenda, ripercorrendo le tappe del procedimento giudiziario che ha portato al riconoscimento economico in favore delle due donne.

Il suo intervento avrà per titolo “Vittime di Pedescala e riconoscimento giurisdizionale: la sentenza del Tribunale di Venezia n. 6214/2025”.

Il racconto di chi era presente all’eccidio

Accanto alla vicenda giudiziaria, l’appuntamento offrirà una testimonianza diretta della tragedia attraverso il libro di Claudio Dal Pozzo, presente a Pedescala quando si consumò il massacro.

Il volume ricostruisce la vita quotidiana in Valdastico durante gli anni della Seconda guerra mondiale, dal 1940 al 1945, intrecciando le vicende familiari dell’autore con la memoria collettiva e la ricostruzione storica.

Al centro del racconto ci sono gli avvenimenti del 30 aprile 1945, quando i militari tedeschi, impegnati nella ritirata, si resero responsabili dell’uccisione di 63 civili come rappresaglia per le azioni di guerriglia condotte contro le loro truppe.

Attraverso i ricordi di Dal Pozzo emergono le sofferenze della popolazione, la vita delle famiglie durante il conflitto e il dramma di una comunità segnata profondamente dalla violenza nazista.

Il programma dell’incontro

La presentazione sarà aperta da Luciano Giacomelli, componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione di Storia di Vicenza, seguito dall’intervento di Alberto Toldo, già sindaco di Valdastico.

Sarà poi il giornalista vicentino Tiziano Bullato a dialogare con Claudio Dal Pozzo, accompagnando il pubblico attraverso i ricordi personali dell’autore e la ricostruzione della vita nella valle durante il conflitto.

A completare l’incontro sarà l’intervento dell’avvocato Roberto Rigoni Stern, che approfondirà gli aspetti giuridici della sentenza di risarcimento e il percorso che ha portato al riconoscimento dei diritti delle due familiari delle vittime.

L’appuntamento è fissato per venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 17.30, nella sede della Fondazione di Storia di Vicenza, a Palazzo Giustiniani Baggio, in contrà San Francesco 41.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.