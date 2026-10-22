Vicenza invasa dal cioccolato: da venerdì tre giorni di golosità, 24 maestri cioccolatieri e tante sorprese

Dal 23 al 25 ottobre torna CioccolandoVi, la grande festa del cioccolato nel cuore di Vicenza. Piazza dei Signori e contrà Garibaldi ospiteranno 24 artigiani provenienti da diverse località italiane, con praline, specialità e creazioni originali. In programma anche musica dal vivo, laboratori per bambini e giochi. Tra le novità, un cioccolatino dedicato alla prossima grande mostra in Basilica Palladiana.

Vicenza si prepara a un fine settimana all’insegna del cioccolato. Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre il centro storico ospiterà la 21ª edizione di CioccolandoVi, la mostra mercato dedicata alle migliori produzioni artigianali italiane, che trasformerà piazza dei Signori e contrà Garibaldi in un grande percorso tra profumi, sapori e specialità al cacao.

Saranno 24 i maestri cioccolatieri presenti, selezionati per la qualità delle lavorazioni, l’esperienza e il legame con i territori di tradizione dolciaria. Gli stand resteranno allestiti fino alle ore 20 di domenica 25 ottobre.

L’inaugurazione ufficiale è prevista venerdì 23 ottobre alle ore 13 in piazza dei Signori, con il taglio del nastro alla presenza dell’assessore comunale allo Sviluppo economico e al Territorio Cristina Balbi, di Ivo Volpon e Claudio Perini, entrambi vicepresidenti della Sezione 1 Centro storico di Confcommercio Vicenza, e dei rappresentanti degli sponsor Magis Energia e 50&Più Vicenza.

I grandi nomi del cioccolato artigianale italiano

Nata nel 2005 da un’iniziativa di Confcommercio Vicenza, CioccolandoVi è diventata negli anni uno degli appuntamenti autunnali più conosciuti della città, capace di richiamare appassionati e visitatori anche da fuori provincia.

La manifestazione, sostenuta a ogni edizione dal contributo della Camera di Commercio e patrocinata dal Comune di Vicenza, mantiene la scelta di ospitare un numero limitato di espositori, privilegiando la qualità delle produzioni.

Tra i protagonisti di quest’anno figurano Antonio Schettini, Antonio Marino, Giuseppe Di Maria, Davide Marcantognini e Daniela Telmo, Michela Destro, Ersilia Tomasin, Patrizia Minici, Gianluca Bertolino, Francesco e Simone Mengo, Sebastiano Maggioni e Stefano Stringhetto.

Torneranno inoltre Gabriele e Diego Mainero, Giorgio e Carla Zanlari, Marco Biolzi, Maurizio Obialero e Giancarlo Maestrone, dell’ACAI, l’Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani. Fondata nel 2007, l’associazione promuove e tutela il cioccolato puro, realizzato esclusivamente con burro di cacao.

Una pralina speciale per la grande mostra in Basilica Palladiana

Tra le curiosità dell’edizione 2026 ci sarà anche un collegamento tra cioccolato e arte, pensato per celebrare la prossima esposizione in Basilica Palladiana, “Italia Germania. Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer”.

Davide Marcantognini e Daniela Telmo, della cioccolateria Dolce Vita, proporranno una pralina creata appositamente per l’occasione: un cioccolatino decorato con i colori della bandiera tedesca e farcito con un ripieno all’apfelstrudel, il tradizionale dolce alle mele. Una specialità che racchiude, in un solo boccone, i sapori di un intero dessert.

Anche la Cioccolateria Veneziana dei fratelli Francesco e Simone Mengo renderà omaggio all’esposizione con i suoi caratteristici ferri di cavallo di cioccolato fondente, decorati per l’occasione con i colori della Germania.

Due creazioni che vogliono essere un augurio per il successo dell’importante appuntamento culturale atteso in città.

Musica, laboratori e giochi: il programma del weekend

CioccolandoVi non sarà soltanto un’occasione per degustare e acquistare cioccolato artigianale. Per tutto il fine settimana il centro storico ospiterà anche una serie di iniziative rivolte a famiglie, bambini e visitatori di ogni età.

Sabato 24 e domenica 25 ottobre, nel pomeriggio, la band “Music I’d Like to Feel” accompagnerà la manifestazione con un repertorio che spazia dallo swing ai grandi successi pop e blues. Le esibizioni sono previste tra contrà Garibaldi e contrà Cavour.

Per i più piccoli saranno disponibili i laboratori gratuiti di pasticceria de “Il Mondo di Bu”, pensati per avvicinare i bambini al mondo dei dolci attraverso attività pratiche e divertenti.

Spazio anche all’apprendimento della lingua inglese con “The Great Chocolate Escape: discover the sweetest side of English!”, iniziativa proposta da Wall Street English di Vicenza, che unirà il tema del cioccolato alla scoperta dell’inglese.

Un’altra proposta originale sarà “Choco Book fave della buonanotte”, un libro da gustare e scoprire nella bottega studio di Fiabrica, in Galleria San Lorenzo.

Domenica 25 ottobre, infine, contrà Garibaldi ospiterà “ZugàTolando”, una ludoteca itinerante con giochi realizzati in legno e materiali di recupero, per un’esperienza di divertimento condiviso tra bambini e adulti.

Tre giorni nel cuore di Vicenza

Con stand, creazioni artigianali e appuntamenti collaterali, CioccolandoVi punta ancora una volta a portare visitatori nel centro storico, valorizzando le attività commerciali e offrendo un’occasione di svago nel fine settimana.

L’appuntamento è da venerdì 23 a domenica 25 ottobre 2026, in piazza dei Signori e contrà Garibaldi a Vicenza. L’inaugurazione sarà venerdì alle 13, mentre la manifestazione si concluderà domenica alle ore 20.