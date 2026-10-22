Accusa un malore al lavoro, ma nessuno chiama il 118: muore a 56 anni, infermiera indagata

La tragedia in una struttura per anziani a San Michele al Tagliamento. La donna aveva accusato sintomi compatibili con un infarto e si era rivolta a un’infermiera, che non avrebbe richiesto l’intervento dei soccorsi. La Procura dispone l’autopsia per accertare eventuali responsabilità.

Una donna di 56 anni, residente in provincia di Udine, è morta il 18 ottobre mentre si trovava al lavoro in una struttura per anziani a San Michele al Tagliamento, nel Veneziano. La Procura di Pordenone ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze del decesso, iscrivendo nel registro degli indagati un’infermiera di 54 anni, residente a Rivignano Teor, con l’ipotesi di omicidio colposo.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la lavoratrice avrebbe iniziato ad accusare alcuni disturbi potenzialmente riconducibili a un problema cardiaco: un dolore o fastidio ai denti che si estendeva verso il petto, accompagnato dalla sensazione di avere un nodo alla gola. Sintomi che possono manifestarsi anche in presenza di un infarto.

Preoccupata per il proprio stato di salute, la 56enne avrebbe chiesto un consulto a un’infermiera in servizio nella stessa struttura. L’operatrice sanitaria, tuttavia, non avrebbe ritenuto necessario contattare un medico né richiedere l’intervento del 118.

La donna è successivamente deceduta e ora gli investigatori dovranno stabilire se una tempestiva attivazione dei soccorsi avrebbe potuto modificare l’esito della vicenda.

Autopsia fissata per lunedì 26 ottobre

Per accertare le cause esatte della morte e verificare l’eventuale esistenza di responsabilità professionali, il pubblico ministero ha affidato gli approfondimenti a due specialisti: il medico legale Antonello Cirnelli e il cardiologo Paolo Ius.

L’esame autoptico è stato programmato per lunedì 26 ottobre all’ospedale di Portogruaro. Saranno proprio i risultati degli accertamenti medico-legali a fornire elementi decisivi per ricostruire quanto accaduto e valutare se la mancata richiesta di assistenza sanitaria abbia avuto un ruolo nel decesso.

L’infermiera risulta al momento indagata: la sua posizione è ancora al vaglio della magistratura e l’eventuale responsabilità penale dovrà essere accertata nel corso delle indagini.