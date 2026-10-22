Veneto, enorme albero si spezza e rischia di abbattersi su una casa: intervento dei pompieri nella notte (VIDEO)

Un grosso albero spezzato, pericolosamente inclinato verso il tetto di un’abitazione, ha richiesto un complesso intervento dei Vigili del Fuoco a Vittorio Veneto, nel Trevigiano. Le operazioni, rese particolarmente difficili dalle dimensioni della pianta e dalla presenza di cavi elettrici, sono durate oltre tre ore.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte in via Sant’Antonio da Padova, dove un albero di notevoli dimensioni si era spezzato, rimanendo in una posizione precaria a ridosso di un’abitazione, con il concreto rischio di precipitare sulla copertura dell’edificio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittorio Veneto, supportati da ulteriori squadre e mezzi speciali provenienti dalla sede centrale di Treviso, tra cui un’autoscala e un’autogrù.

Particolarmente delicate le operazioni di taglio e rimozione della pianta, complicate non soltanto dalle sue dimensioni e dalla posizione, ma anche dalla presenza di una linea elettrica Enel nelle immediate vicinanze.

I pompieri hanno lavorato per oltre tre ore per eliminare il pericolo e mettere in sicurezza l’area, evitando che l’albero potesse abbattersi sul tetto dell’abitazione.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i Carabinieri di Vittorio Veneto.