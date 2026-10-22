Verona, 27 giovani teppisti denunciati, molti minorenni. Allerta per il weekend

Danneggiamenti, incendi, blocchi stradali e scontri con le forze dell’ordine: pesante il bilancio dei disordini che hanno interessato Verona negli ultimi giorni. Oltre 80 persone identificate e 26 accompagnate in Questura. Intanto cresce l’attenzione per venerdì e sabato, quando sono previste nuove manifestazioni e sui social continuano a circolare messaggi e convocazioni.

Verona, 27 giovani denunciati per i disordini: molti sono minorenni. Allerta per il weekend

Danneggiamenti, incendi, blocchi stradali e resistenza alle forze dell’ordine: pesante il bilancio degli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni a Verona. Oltre 80 persone identificate e 26 accompagnate in Questura. Rafforzata l’attenzione in vista delle manifestazioni previste venerdì e sabato.

Sono 27 i giovani denunciati dalla Polizia di Stato dopo i disordini verificatisi nei pressi degli istituti professionali Giorgi e Berti e nel centro di Verona, in particolare in piazza Pradaval. Tra loro figurano numerosi minorenni.

Le accuse contestate, a vario titolo, comprendono danneggiamento seguito da incendio, tentato incendio, blocco stradale, getto pericoloso di cose, travisamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e ricettazione.

Per i minorenni sarà la Procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia a valutare le singole responsabilità e gli eventuali provvedimenti. La giustizia minorile prevede anche percorsi educativi e di recupero, come la messa alla prova, che può portare all’estinzione del reato.

Intanto cresce l’attenzione per il prossimo fine settimana. Gli investigatori stanno analizzando le immagini della videosorveglianza e i filmati diffusi online, monitorando anche chat, Instagram e TikTok, dove continuano a circolare messaggi relativi a possibili nuovi raduni.

Venerdì 23 ottobre è previsto un corteo studentesco in piazza Cittadella, promosso dall’Unione degli studenti universitari e dalla Rete degli studenti medi. Sabato 24 ottobre, sempre in piazza Cittadella, si terrà una manifestazione contro le accise sui carburanti. Entrambe le iniziative sono pacifiche e autorizzate, senza collegamenti accertati con i disordini.

Sorvegliate speciali saranno piazza Pradaval, piazza Cittadella e piazza Bra. La maggiore attenzione è rivolta alla giornata di sabato, soprattutto nelle ore serali, quando si teme che eventuali gruppi possano tentare di provocare nuovi episodi di violenza. Restano da verificare l’attendibilità delle convocazioni diffuse sui social e l’eventuale presenza di ulteriori responsabili dei disordini dei giorni scorsi.