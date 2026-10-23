ANCORA UN TRIONFO PER ABILMENTE, IL FAI DA TE CHE INCANTA MIGLIAIA DI VISITATORI

Migliaia di appassionati hanno preso d’assalto la Fiera di Vicenza per l’edizione autunnale 2026 di Abilmente, mandando il traffico in tilt. Dal 15 al 18 ottobre, il celebre salone della manualità creativa ha richiamato visitatori da tutta Italia, confermandosi un evento unico. Tra le novità assolute di quest’anno spicca l’Officina del fai da te, un’area dedicata al bricolage con dimostrazioni pratiche, kit pronti all’uso e tessuti giapponesi, vera tendenza 2026.

Di Anita Guelfi