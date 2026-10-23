Thiene, petardi fuori dalle scuole e ragazza ferita al terminal: il sindaco scrive ai presidi

Il sindaco di Thiene Gianantonio Michelusi ha inviato oggi, venerdì 23 ottobre, una lettera ai dirigenti degli istituti scolastici cittadini per richiamare l’attenzione sui comportamenti pericolosi registrati nelle prime settimane dell’anno scolastico e sulla necessità di rafforzare il rispetto delle regole, soprattutto negli orari di uscita dalle scuole.

A spingere il primo cittadino a intervenire sono stati diversi episodi che hanno richiesto l’attenzione delle autorità. Già durante il primo mese di lezioni si sono verificati lanci di petardi e altri comportamenti irresponsabili, tanto da rendere necessario l’intervento della Polizia Locale. Situazioni concentrate principalmente negli orari in cui centinaia di studenti lasciano contemporaneamente gli istituti, affollando marciapiedi, strade e aree circostanti.

A destare particolare preoccupazione è stato soprattutto il recente incidente al capolinea degli autobus, dove una ragazza è rimasta ferita dopo essere entrata in contatto con un mezzo in arrivo, in una situazione caratterizzata da un forte affollamento.

Un episodio che, secondo Michelusi, ha evidenziato quanto sia importante rispettare la segnaletica, prestare attenzione ai veicoli in movimento ed evitare comportamenti imprudenti che possono mettere a rischio la propria sicurezza e quella degli altri.

Controlli rafforzati della Polizia Locale

Nella lettera il sindaco ha annunciato che l’Amministrazione comunale continuerà a garantire un’attenta attività di controllo e prevenzione attraverso la Polizia Locale, concentrando maggiormente la presenza degli agenti nei luoghi e nelle fasce orarie interessati dall’afflusso degli studenti.

Una necessità sulla quale, proprio nella giornata di venerdì 23 ottobre, è intervenuta anche la Questura di Vicenza, sollecitando una particolare attenzione alla sicurezza nelle aree scolastiche.

L’attività di vigilanza dovrà tuttavia essere accompagnata da un percorso educativo condiviso, capace di prevenire i comportamenti pericolosi prima ancora che si rendano necessari interventi delle forze dell’ordine.

L’appello del sindaco: «Le regole sono una condizione per vivere insieme»

Michelusi ha sottolineato come il rispetto delle regole non debba essere percepito dai giovani come una limitazione della libertà individuale, ma come un elemento indispensabile per la convivenza civile.

«Educare al rispetto delle regole significa aiutare ragazze e ragazzi a comprendere che esse non costituiscono un limite alla libertà personale, ma una condizione essenziale per vivere insieme, riconoscere i diritti degli altri e assumere comportamenti consapevoli», ha scritto il sindaco.

Il primo cittadino ha inoltre richiamato il ruolo fondamentale della scuola e delle famiglie nella formazione dei giovani, evidenziando la necessità di una collaborazione costante tra istituzioni, insegnanti e genitori.

La comunicazione è stata indirizzata ai responsabili dell’Istituto Comprensivo Statale, del Patronato San Gaetano, della scuola Grande Quercia, del liceo Corradini, dell’ITT Chilesotti, dell’ITET Ceccato, dell’IPS Garbin, di ENGIM San Gaetano e della Scuola di Formazione Professionale Saugo.

L’obiettivo dell’Amministrazione è promuovere una maggiore consapevolezza tra gli studenti, ricordando che anche gesti apparentemente banali, come attraversare correttamente la strada, rispettare le indicazioni vicino alle fermate degli autobus ed evitare assembramenti pericolosi, possono fare la differenza.

Il sindaco ha infine ringraziato i dirigenti e il personale scolastico per il lavoro educativo svolto quotidianamente, auspicando che la collaborazione con il Comune e le famiglie possa contribuire a formare cittadini sempre più responsabili e attenti alla sicurezza collettiva.