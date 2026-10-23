Blitz nel cantiere Tav a Vicenza: quattro persone superano le recinzioni, tutte denunciate

Quattro persone sono state sorprese all’interno del cantiere della Tav a Vicenza, dopo aver oltrepassato abusivamente la recinzione che delimita l’area dei lavori. L’episodio si è verificato in via D’Annunzio, dove sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, insieme agli agenti della Polizia Locale.

A far scattare l’intervento è stata una segnalazione del personale di vigilanza del cantiere, che aveva rilevato la presenza di persone non autorizzate all’interno dell’area. Le pattuglie, arrivate sul posto, hanno individuato e bloccato quattro soggetti: una donna italiana e tre cittadini di origine straniera, questi ultimi senza fissa dimora in Italia.

I quattro erano riusciti a introdursi nell’area riservata ai lavori superando la recinzione perimetrale. Dopo gli accertamenti, sono stati tutti denunciati a piede libero all’autorità giudiziaria per l’intrusione non autorizzata.

Controlli rafforzati dopo gli scontri a Milano e nel Nord Italia

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di rafforzamento della sicurezza disposto sul territorio vicentino, con particolare attenzione ai cantieri delle grandi infrastrutture e alle altre aree considerate sensibili.

Secondo quanto comunicato dall’Arma, l’intensificazione dei controlli è legata anche ai recenti episodi di violenza e disordini verificatisi a Milano e in altre città del Nord Italia, che hanno portato a innalzare il livello di vigilanza per prevenire possibili turbative dell’ordine pubblico.

Le forze dell’ordine hanno quindi potenziato il presidio delle infrastrutture strategiche e delle zone maggiormente esposte a intrusioni o comportamenti illeciti, attraverso pattugliamenti e interventi coordinati.

L’attività svolta nel cantiere Tav di via D’Annunzio rientra proprio in questa strategia di prevenzione, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e la protezione delle aree interessate dai lavori.

Per le quattro persone denunciate resta valido il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.