Valdagno, ciclista investito da un’auto: grave, portato a Vicenza con ferite al volto

Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Valdagno, in via 7 Martiri. Intorno alle 16:14 un ciclista è stato travolto da un’auto, per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del Suem 118, che hanno prestato le prime cure e stabilizzato il ferito. Per la gravità delle lesioni, tra cui una frattura alla mascella e una forte emorragia al viso ancora in corso durante i soccorsi, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, centro di riferimento provinciale per i traumi più complessi.

Non sono ancora note le generalità del ciclista né la dinamica dell’incidente, su cui lavorano le forze dell’ordine.