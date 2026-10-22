CRONACA
22 Ottobre 2026 - 17.43

Valdagno, ciclista investito da un’auto: grave, portato a Vicenza con ferite al volto

REDAZIONE
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Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Valdagno, in via 7 Martiri. Intorno alle 16:14 un ciclista è stato travolto da un’auto, per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del Suem 118, che hanno prestato le prime cure e stabilizzato il ferito. Per la gravità delle lesioni, tra cui una frattura alla mascella e una forte emorragia al viso ancora in corso durante i soccorsi, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, centro di riferimento provinciale per i traumi più complessi.

Non sono ancora note le generalità del ciclista né la dinamica dell’incidente, su cui lavorano le forze dell’ordine.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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