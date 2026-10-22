Cortina, lo storico Hotel de la Poste passa ai Vacchi: diventerà un cinque stelle lusso

Lo storico Hotel de la Poste di Cortina d’Ampezzo ha un nuovo proprietario. Cortina Holding Srl, veicolo partecipato dalla holding Alva Spa della famiglia di Alberto Vacchi, presidente e amministratore delegato di Ima, lo ha acquistato dalle famiglie Manaigo ed Esposito.

Fondato nel 1804 e affacciato su piazza Roma, l’albergo è una delle strutture storiche della Regina delle Dolomiti. Oggi ha 73 stanze e sarà riqualificato per diventare un cinque stelle lusso, con 55 tra camere e suite di ampia metratura. Il progetto prevede anche il restauro dello storico Bar del Posta, due ristoranti, una spa e spazi per eventi privati.

La società che gestirà l’hotel sarà guidata da Gregorio Minelli Vacchi, figlio di Alberto. L’albergo resterà aperto fino all’inizio dei lavori e sarà garantita la continuità dell’attività, sia nella gestione sia nello staff.

“La mia famiglia resta profondamente impegnata nel mondo industriale, ma pensiamo che riqualificare l’Hotel de la Poste sia un’impresa piena di sfide e di opportunità, non solo economiche”, ha commentato Alberto Vacchi, alla guida dell’azienda di packaging di Ozzano dell’Emilia (Bologna). “Mio figlio Gregorio sarà impegnato in questa iniziativa, che richiede molte energie e idee innovative che possono venire solo dai giovani.”