9.000 km da Modena a Capo Nord su un’Ape: il viaggio di Francesco Furlani che ha conquistato 800mila follower









C’è chi va in vacanza e chi, invece, trasforma ogni chilometro in una storia da raccontare. Francesco Furlani appartiene decisamente alla seconda categoria: creator italiano da oltre 800mila follower su Instagram, ha fatto della vita on the road il centro della propria narrazione, costruendo una community che lo segue non per la meta, ma per il viaggio in sé — con tutti i suoi imprevisti, incontri e scoperte.

L’ultima impresa, in ordine di tempo, ha del cinematografico: nell’estate 2026 Francesco ha percorso quasi 9.000 chilometri da Modena a Capo Nord, in 54 giorni, a bordo di un’Ape camperizzata. Non un camper di lusso, non un fuoristrada attrezzato: un piccolo mezzo iconico, reinventato come casa viaggiante, per attraversare l’Europa fino all’estremo nord.

Ma per Francesco il vero racconto non è mai il mezzo, né la distanza. È la gente. “La cosa più importante che ho imparato viaggiando e vivendo in van è il valore delle persone che incontri lungo la strada. Conoscere persone nuove, ascoltare le loro storie e portarsi dietro insegnamenti e ricordi è qualcosa di impagabile”.

Un viaggio che è diventato anche superamento dei limiti, espressione di un modo diverso di approcciarsi alla vita, capace di coinvolgere una community in continua crescita: sono oltre 250mila i nuovi follower su Instagram che negli ultimi mesi si sono uniti alla community di Francesco, seguendone le tappe nel percorso verso Capo Nord.

Ad accompagnare questo progetto c’è la talent agency HoopyTalent che affianca Francesco nella strategia e nello sviluppo delle collaborazioni con i brand. Un lavoro che parte dall’identità del creator e dalle caratteristiche della sua community, per costruire progetti coerenti con il suo modo di comunicare, senza ricondurre contenuti e talent a format predefiniti.

“Progetti come quello di Francesco richiedono un approccio diverso: non esistono format standard per raccontare un’impresa così originale. Il nostro lavoro è proprio questo: affiancare talent sfidanti, capaci di imprese inedite e fuori dagli schemi, con una strategia e una tattica definite, per valorizzarne l’unicità agli occhi dei follower”, commenta Simone Pepino, CEO di Hoopygang.

Il percorso di Francesco rappresenta così anche un esempio concreto di come la creator economy possa trasformare passioni, esperienze e stili di vita in narrazioni capaci di costruire community fortemente partecipative. Per Hoopygang, lavorare su progetti come questo significa partire dalla storia del creator e dalla relazione che ha costruito con il proprio pubblico, per sviluppare opportunità di collaborazione che siano parte naturale del suo racconto.

Il risultato è una narrazione che va oltre il semplice racconto di viaggio e intercetta una generazione sempre più attratta da esperienze autentiche, dalla scoperta e dalla possibilità di uscire dai percorsi più convenzionali. Un racconto condiviso con una community di oltre 800mila persone, che continua anche dopo il ritorno, attraverso contenuti che raccontano i luoghi attraversati, le persone incontrate, le sfide quotidiane e ciò che ogni viaggio lascia dietro di sé.