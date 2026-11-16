Entra nel vivo il progetto sperimentale “Padova Sandbox” avviato a marzo 2025 all’Aeroporto “Gino Allegri” di Padova, gestito da Heron Air, che prevede l’utilizzo di droni alimentati a idrogeno per il trasferimento di merci sanitarie, in un processo sostenibile che comprende produzione, stoccaggio ed erogazione del vettore energetico.

L’attività, che è espressione dell’accordo di collaborazione per lo sviluppo della Mobilità Aerea Avanzata (Advanced Air Mobility) siglato da ENAC, Regione Veneto e Gruppo SAVE a maggio 2024, fa capo per la parte tecnologica ed operativa a H2G, divisione del Gruppo H2C specializzata nello studio, progettazione e sviluppo di soluzioni nel settore dell’idrogeno verde.

Nell’ambito di un incontro tra partner e attori tecnici coinvolti, a cui ha partecipato anche l’ing. Davide Drago, Direttore Generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, che ha seguito il progetto sin dalle prime fasi, il progetto è entrato ufficialmente nella fase operativa, che consisterà nella sperimentazione dell’intera sequenza di attività:

produzione di energia elettrica con elettrolisi attraverso un impianto fotovoltaico di 50 kW installato all’interno della Sandbox;

utilizzo dell’energia elettrica verde per le funzioni dell’impianto KEB (Key Energy Builder) che consistono nella produzione, lo stoccaggio e l’erogazione di idrogeno verde;

rifornimento con l’idrogeno verde di un drone multicottero cargo, denominato GH2;

volo del drone all’interno del sedime aeroportuale in regime SAIL II (livello molto basso di rischio).

I prossimi mesi serviranno per continuare a testare l’intero ecosistema progettato, seguiranno quindi le attività di sperimentazione al di fuori dell’area aeroportuale Beyond Visual Line Of Sight (BVLOS), in una modalità di volo in cui il pilota non ha contatto visivo con il mezzo, ma utilizza strumenti che consentono di mantenerne il controllo, con l’obiettivo di collegare differenti poli logistici sanitari della Regione Veneto. In quest’ultima fase, prevista nel corso del 2027, verranno dunque monitorati i parametri di trasferimento in volo del materiale sanitario che sarà trasportato con un box refrigerato attraverso lo stesso idrogeno prodotto in aeroporto.

Si consideri che questa tipologia di velivoli, oltre ai vantaggi ambientali, impiega dieci minuti per il rifornimento, è in grado di percorrere fino a 100 km, trasportando complessivamente 4 kg di materiali e consumando per il volo a pieno carico solo 350 grammi di idrogeno verde ad una velocità massima di 55km/h.

Carmela Tripaldi, Direttore Centrale Standard Tecnici e Operatività Aeronautica ENAC: “Accompagnare il Sistema Paese verso modelli di servizi aerei sostenibili, basati su mezzi innovativi, capaci di ridurre i tempi di percorrenza, i consumi energetici e le emissioni, è uno degli obiettivi che ENAC sta portando avanti negli ultimi anni e che ci sta proiettando in un futuro della mobilità aerea che è già presente. A breve, pubblicheremo anche l’aggiornamento del Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Area Avanzata, che ha rappresentato un’iniziativa pionieristica italiana, che traccia i risultati raggiunti e semplifica gli obiettivi da perseguire, in coerenza con la Drone Strategy europea. In questo ambito rientra anche il progetto “Padova Sandbox”, presentato alcuni giorni fa in sede EASA, che mira a realizzare un sistema a diretto supporto della collettività attraverso l’innovazione del concetto di mobilità”.

Diego Ruzza, Assessore regionale alla Mobilità e Trasporti: “Siamo orgogliosi di essere la prima Regione ad aver contribuito ad avviare una Sandbox così strutturata la più avanzata sperimentazione a livello nazionale nella Mobilità Aerea Avanzata. L’obiettivo finale è passare dalla fase di prova all’avvio di una vera e propria rete regionale di trasporto aereo con droni dedicati: l’obiettivo principale è soddisfare la mobilità di collegamento connessa principalmente alla logistica del farmaco con i poli ospedalieri della regione garantendo altresì un trasporto tempestivo e sicuro di materiali biomedicali, campioni biologici e farmaci salvavita urgenti. Abbiamo costruito questo percorso a partire dal Piano Regionale dei Trasporti, insieme ad ENAC e al Gruppo SAVE che ha coinvolto il partner tecnologico H2C. Oggi la programmazione diventa sperimentazione sul campo, al servizio del sistema sanitario e dei cittadini veneti con una rilevante attenzione all’ambiente trattandosi di sistema alimentato da idrogeno la cui produzione è strettamente connessa alla sperimentazione stessa”.

Corrado Fischer, Direttore Operativo del Gruppo SAVE: “Siamo molto soddisfatti per il lavoro che stiamo portando avanti nel rispetto delle tempistiche previste, con l’entusiasmo di un gruppo operativo coeso, impegnato in un’attività che sta dando concretezza alla Mobilità Aerea Avanzata e ai suoi sviluppi, in un’ottica di utilità sociale e ambientale. In questi mesi proseguiremo con la sperimentazione all’interno dell’area Sandbox nell’aeroporto di Padova, poi passeremo alla fase più delicata ma anche più entusiasmante che porterà, nella seconda metà del prossimo anno, al primo volo di un drone ad idrogeno verde esterno allo scalo”.