Finti finanzieri truffano un 94enne: arrestati in due, recuperati soldi e gioielli

BASSANO D.G. – Si sono finti finanzieri, hanno svuotato la cassaforte di un 94enne e sono stati bloccati dai Carabinieri pochi minuti dopo con tutta la refurtiva. Nel pomeriggio del 19 ottobre i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa hanno arrestato in flagranza un 41enne italiano, residente nel Napoletano, e un 40enne brasiliano, residente nel Casertano, accusati di truffa pluriaggravata e sostituzione di persona.

I Carabinieri avevano notato in transito un’utilitaria segnalata come usata da truffatori di anziani. L’hanno intercettata a Cassola, lungo la SS47 Valsugana, e l’hanno seguita in modo discreto fino al quartiere Rondò-Brenta di Bassano. Qui il conducente è sceso e ha percorso a piedi via Campania. Altri militari, andando nella stessa via, hanno trovato un 94enne che ha raccontato cosa era appena successo. Al telefono fisso un finto funzionario della Guardia di Finanza gli aveva detto che con la sua carta di credito clonata era stata commessa una truffa, e che un collega sarebbe passato a controllare denaro e preziosi in casa. Poco dopo si era presentato un uomo che, saputo della cassaforte, si era fatto accompagnare, aveva preso tutto il contenuto ed era scappato.

Avuta conferma del colpo, i Carabinieri hanno fermato l’auto. Addosso ai due c’erano 8.010 euro in contanti e numerosi gioielli d’oro appena sottratti all’anziano, oltre a due cellulari e a una ricetrasmittente simile a quelle in uso alle forze dell’ordine. Soldi e gioielli sono stati restituiti al 94enne, mentre i dispositivi sono stati sequestrati. I due sono stati portati nel carcere di Vicenza, in attesa dell’udienza di convalida nei prossimi giorni.

Le indagini proseguono per individuare altre possibili vittime. I Carabinieri invitano a usare la massima prudenza davanti a telefonate di questo tipo e, in caso di dubbio, a chiamare subito il 112.