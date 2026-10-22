Irreperibile da settimane, arrestato 38enne: deve scontare 3 anni e 3 mesi

PIOVENE R. 22 OTTOBRE 2026 – Era sparito da alcune settimane per sfuggire al carcere, ma i Carabinieri lo hanno trovato. Sabato 17 ottobre, a Piovene Rocchette, i militari della Compagnia di Thiene hanno arrestato un 38enne di origini straniere residente a Zanè, destinatario di un ordine di carcerazione della Procura di Padova.

L’uomo è stato localizzato dopo un’attività informativa e un lungo periodo di osservazione, e bloccato nei pressi del parcheggio di un locale pubblico, senza lasciargli possibilità di fuga.

La pena deriva da un cumulo di condanne per furto, rapina impropria e truffa, reati commessi tra il 2019 e il 2022: dovrà scontare in tutto 3 anni e 3 mesi di reclusione. Dopo le formalità è stato portato nel carcere di Vicenza.