Valdagno si prepara all’Adunata Triveneta degli Alpini 2029

Assegnato a Vittorio Veneto il grande appuntamento che coinciderà con il centenario della Sezione ANA di Valdagno. Il presidente Enrico Crocco: «Una grande soddisfazione, frutto di un eccellente lavoro di squadra»

VALDAGNO 13 OTTOBRE 2026 – Un traguardo importante, che unisce la soddisfazione per un obiettivo raggiunto all’orgoglio di celebrare un secolo di storia, solidarietà e valori alpini. La Sezione ANA di Valdagno organizzerà l’Adunata Triveneta degli Alpini nel 2029, assegnata a Vittorio Veneto nel corso della riunione dei Presidenti del 3° Raggruppamento.

Un risultato di grande prestigio per la realtà valdagnese, che si prepara così a vivere un appuntamento destinato a segnare la propria storia. L’Adunata Triveneta rappresenterà infatti l’occasione ideale per festeggiare i 100 anni della Sezione ANA di Valdagno, ripercorrendo un secolo di impegno, amicizia, servizio alla comunità e fedeltà ai valori che contraddistinguono il mondo alpino.

A guidare il percorso verso questo importante obiettivo è il Consiglio Direttivo Sezionale, presieduto da Enrico Crocco, che ha lavorato con determinazione per sostenere la candidatura e ottenere l’assegnazione della manifestazione.

«C’è una grande soddisfazione per questo obiettivo raggiunto – dichiara il presidente della Sezione ANA di Valdagno, Enrico Crocco –. È stato fatto un eccellente lavoro di squadra, per il quale desidero ringraziare tutto il mio Consiglio Direttivo. Ora abbiamo alcuni anni di tempo per preparare questo grande evento, che coinciderà con i 100 anni di storia della nostra Sezione. Siamo sicuri di poter contare sul supporto di tutti i sindaci della Valle dell’Agno».

Il presidente sottolinea quindi il valore di un risultato che premia il lavoro svolto e apre nuove prospettive per l’intero territorio. L’organizzazione dell’Adunata richiederà infatti una collaborazione ampia e condivisa, capace di coinvolgere le amministrazioni comunali, le associazioni, i volontari e tutte le realtà che vorranno contribuire alla riuscita della manifestazione.

«È un’altra bella soddisfazione – aggiunge Crocco – dopo l’organizzazione, nel 2025, del Convegno nazionale itinerante della Stampa Alpina e dell’iniziativa della nave a Genova, durante l’Adunata Nazionale, che ha ospitato 1.300 alpini. Sono esperienze che dimostrano quanto si possa realizzare quando si lavora insieme, con entusiasmo e spirito di servizio».

L’assegnazione dell’Adunata Triveneta del 2029 rappresenta dunque un nuovo capitolo nel percorso della Sezione ANA di Valdagno, una realtà che, pur nelle sue dimensioni contenute, ha saputo distinguersi per capacità organizzativa, partecipazione e attaccamento alla tradizione alpina.

La strada verso il 2029 è ancora lunga, ma il risultato raggiunto costituisce già un motivo di orgoglio per tutti gli alpini valdagnesi e per l’intera Valle dell’Agno. Il tempo a disposizione consentirà di programmare ogni aspetto dell’evento, costruendo una manifestazione all’altezza delle aspettative e capace di valorizzare il territorio, la sua storia e la sua comunità.

La Sezione ANA di Valdagno desidera rivolgere un sentito ringraziamento alle amministrazioni della Valle dell’Agno che hanno sostenuto la candidatura, ai Presidenti che hanno espresso il proprio appoggio e a tutti coloro che contribuiranno alla preparazione dell’Adunata.

Nel 2029, il centenario della Sezione e l’Adunata Triveneta diventeranno un’unica grande festa: un’occasione per rinnovare il legame tra gli alpini e la comunità, rendere omaggio a cento anni di storia e guardare al futuro nel segno della solidarietà, dell’impegno e dello spirito di corpo che da sempre contraddistinguono le Penne Nere.