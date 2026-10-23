Valdagno, ponte del Maglio chiuso per cinque giorni: cambiano viabilità, autobus e scuolabus

Da martedì 27 a sabato 31 ottobre il ponte del Maglio, a Valdagno, sarà completamente chiuso al traffico, compreso il passaggio pedonale, per consentire il posizionamento della nuova passerella ciclopedonale sul torrente Agno. Il provvedimento interesserà il collegamento tra Maglio e Novale e comporterà modifiche alla circolazione, al trasporto pubblico e ai percorsi degli scuolabus.

La chiusura riguarderà il ponte di via Santissima Trinità per tutte e cinque le giornate, e comunque fino al completamento delle operazioni di varo della struttura. L’interdizione al transito si rende necessaria per garantire la sicurezza durante le delicate fasi di installazione. Il calendario potrebbe subire variazioni in caso di maltempo o imprevisti tecnici.

Le strade chiuse e i percorsi alternativi

Oltre al ponte, sarà vietata la circolazione di veicoli e pedoni anche in via Santissima Trinità, dal civico 29/A fino al ponte sull’Agno, e in via Giori, nel tratto compreso tra via Amalfi e il ponte. I residenti e gli altri frontisti potranno accedere compatibilmente con l’andamento dei lavori.

La chiusura sarà segnalata attraverso cartelli posizionati alla rotatoria del ponte delle Vasche, lungo la provinciale 246 e in via Bella Venezia, con le indicazioni delle deviazioni. Per i pedoni, il collegamento alternativo consigliato sarà il ponte Briscola.

Sono previste modifiche anche al servizio di trasporto pubblico urbano, con la temporanea sospensione della fermata di Novale in via Santissima Trinità. Cambieranno inoltre i percorsi del trasporto scolastico, in particolare quelli delle linee 1 e 6.

Una nuova passerella di 34 metri per collegare Novale e San Quirico

L’intervento rientra nel progetto di realizzazione della pista ciclabile tra Novale e San Quirico. La nuova infrastruttura consentirà di collegare in sicurezza il tratto già realizzato di via Gardini con il percorso ciclopedonale attualmente in costruzione verso nord.

La passerella sarà lunga 34 metri e larga complessivamente 3,6 metri, con una superficie utile al passaggio di 3 metri. La struttura portante sarà metallica, dotata di parapetti protettivi e di una pavimentazione in calcestruzzo alleggerito, realizzata su una struttura metallica grecata. Il sostegno sarà collocato nell’alveo del torrente Agno, in posizione decentrata verso via Gardini.

Una volta conclusa la posa della passerella, il cantiere proseguirà fino al 27 novembre. Durante questa ulteriore fase potranno essere introdotte nuove modifiche temporanee alla viabilità, in relazione alle esigenze operative dei lavori.