Da lunedì 26 ottobre lavori di asfaltatura in notturna di viale Cricoli

Da lunedì 26 ottobre prenderanno avvio, salvo condizioni meteo avverse, i lavori di asfaltatura in notturna di viale Cricoli. L’intervento interesserà entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra via Ragazzi del ’99 e via Pforzheim. I lavori si svolgeranno in notturna, tra le 21 e le 6 di mattina, con una durata prevista di due settimane. Nelle ore notturne di svolgimento del cantiere verrà istituito il restringimento temporaneo della carreggiata per tratti e fasi successive. Durante il giorno, invece, la circolazione dei veicoli si svolgerà regolarmente.«L’atteso intervento riguarderà i tratti maggiormente ammalorati di viale Cricoli e comporterà un risanamento consistente della pavimentazione – spiega l’assessore a lavori pubblici e mobilità Cristiano Spiller -. Considerato lo stato della strada, deteriorata in particolare dal tempo e dal traffico pesante, non è infatti sufficiente riasfaltare solo il manto superficiale, ma si rende necessario un risanamento complessivo che arriverà fino a circa 10 centimetri di profondità. Un intervento significativo, che non si vedeva in viale Cricoli da almeno 15 anni, volto a migliorare la percorribilità e sicurezza di una delle direttrici stradali più frequentate della città. E proprio per ridurre i disagi i lavori si svolgeranno in notturna».Una volta terminato l’intervento in viale Cricoli, è prevista, tra l’autunno di quest’anno e la prossima primavera, l’asfaltatura di viale del Sole, di un tratto di strada Maddalene e del tratto di viale Trento compreso tra la rotatoria dell’Albera e l’ex Baronio, per un rinnovamento complessivo di quasi 30 mila metri quadrati di pavimentazioni stradali.