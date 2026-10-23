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23 Ottobre 2026 - 12.17

Vicentino, spray al peperoncino nell’enoteca: otto intossicati, sospetti su un gruppo di 50 «maranza»

REDAZIONE
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Otto persone hanno accusato problemi respiratori e una forte irritazione agli occhi dopo la diffusione di una sostanza urticante all’interno dell’Enoteca Breda, nel centro storico di Bassano del Grappa. L’episodio risale alla serata di sabato 17 ottobre, intorno alle 21.15, e sarebbe collegato al passaggio di un folto gruppo di giovani lungo vicolo Jacopo Da Ponte.

A ricostruire l’accaduto è l’edizione di oggi, venerdì 23 ottobre, del Giornale di Vicenza, che ha raccolto la testimonianza di una donna residente a Cassola, presente nel locale insieme al compagno e ad alcuni amici.

Secondo il suo racconto, nell’enoteca si trovavano sei clienti e i due gestori, impegnati nelle ultime operazioni prima della chiusura. Poco dopo il passaggio di una comitiva composta, secondo i testimoni, da una cinquantina di ragazzi, molti dei quali di origine straniera, le persone presenti hanno cominciato ad avvertire tosse insistente, bruciore agli occhi e abbondante lacrimazione.

La sostanza, verosimilmente spray al peperoncino, avrebbe raggiunto l’interno del locale attraverso la porta rimasta aperta. Non è tuttavia chiaro se sia stata spruzzata direttamente verso l’enoteca oppure dispersa all’esterno e successivamente penetrata nei locali. Nessuno dei presenti avrebbe visto materialmente qualcuno utilizzare la bomboletta.

La donna ha raccontato di aver avvicinato alcuni componenti del gruppo mentre tornavano indietro, chiedendo spiegazioni sull’accaduto. Uno dei giovani avrebbe indicato come responsabile un ragazzo rimasto nei pressi di un vicino fast food, prendendo verbalmente le distanze dal suo comportamento. Non è però possibile stabilire se l’indicazione fosse attendibile né chi abbia effettivamente utilizzato lo spray.

Le conseguenze dell’esposizione alla sostanza irritante si sono protratte per diverse ore, tanto che alcuni dei presenti hanno continuato ad accusare disturbi anche il giorno successivo. Fortunatamente nessuno degli otto coinvolti ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche.

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