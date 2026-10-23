Case popolari a Vicenza, oltre mille domande accolte: il 69% ha un Isee sotto i 10mila euro, 99 dichiarano reddito zero

Sono 1.083 le domande ammesse alla graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a Vicenza. Su 1.133 richieste presentate al Comune con il bando 2025, soltanto 50 sono state escluse. A fotografare la situazione abitativa del capoluogo sono i dati diffusi venerdì 23 ottobre dall’amministrazione comunale, che evidenziano una forte presenza di nuclei familiari con risorse economiche limitate, persone sole e famiglie monogenitoriali.

Il 57,2% delle richieste accolte proviene da cittadini italiani, mentre il 42,8% riguarda cittadini stranieri. Ma è soprattutto la situazione economica a richiamare l’attenzione: quasi sette domande ammesse su dieci appartengono a nuclei con un Isee Erp non superiore a 10mila euro. In 99 casi, inoltre, è stato registrato un Isee ordinario pari a zero.

La graduatoria appena approvata sarà utilizzata per le assegnazioni degli alloggi pubblici disponibili, sulla base dei punteggi attribuiti e dei requisiti previsti dalla normativa. L’ammissione non comporta quindi automaticamente l’assegnazione immediata di un’abitazione.

Oltre tremila persone coinvolte: aumentano le famiglie più fragili

Complessivamente, i nuclei che hanno partecipato al bando comprendono 3.058 persone, con una media di 2,82 componenti per famiglia. Numeri sostanzialmente in linea con il precedente bando del 2023, quando erano state presentate 1.108 richieste, di cui 1.082 accolte, per un totale di 3.090 persone e una media di 2,86 componenti.

Analizzando la composizione dei nuclei ammessi, emerge una forte presenza di persone sole: sono 366 le domande presentate da famiglie con un unico componente, contro le 354 del 2023.

Seguono 168 nuclei di due persone, in diminuzione rispetto ai 183 del precedente bando, e 177 famiglie composte da tre componenti, in aumento rispetto alle 167 di tre anni fa.

Particolarmente significativo anche il dato relativo alle famiglie monogenitoriali, cioè con un solo genitore e figli a carico, minorenni o maggiorenni: le domande accolte sono 213, contro le 205 del 2023.

Isee bassi e situazioni di vulnerabilità: i numeri dell’emergenza abitativa

Il 69% degli ammessi presenta un Isee Erp fino a 10mila euro, una percentuale comunque inferiore all’81% registrato nel 2023.

Aumenta invece il peso delle situazioni di particolare fragilità. I nuclei che presentano almeno una condizione tra disabilità, presenza di anziani o monogenitorialità rappresentano il 53% delle domande accolte, rispetto al 49% del precedente bando.

L’età media dei richiedenti è di 49,5 anni, mentre le fasce anagrafiche più rappresentate sono quelle comprese tra 35 e 44 anni, 45 e 54 anni e 55 e 64 anni, confermando una distribuzione simile a quella rilevata nel 2023.

Sul fronte della cittadinanza, la quota di italiani passa dal 59,1% del bando precedente al 57,2% attuale, mentre quella degli stranieri sale dal 40,9% al 42,8%.

Tosetto: «La casa resta una delle emergenze su cui lavorare»

Per l’assessore comunale alle politiche sociali Matteo Tosetto, la graduatoria conferma la necessità di mantenere alta l’attenzione sul disagio abitativo.

«L’edilizia residenziale pubblica continua a rappresentare uno strumento fondamentale per sostenere le persone e le famiglie che vivono situazioni di maggiore difficoltà abitativa», sottolinea l’assessore.

Tosetto richiama in particolare la prevalenza di cittadini italiani tra gli aventi diritto, l’elevato numero di nuclei con Isee basso e la presenza significativa di persone sole e famiglie monogenitoriali.

Secondo l’assessore, questi dati confermano una tendenza ormai consolidata e dimostrano quanto l’accesso a un’abitazione economicamente sostenibile rappresenti una questione sociale centrale per la città.

Nuovo bando nel 2027, priorità al recupero delle case popolari sfitte

L’amministrazione comunale ha già annunciato che nel corso del 2027 sarà pubblicato un nuovo bando per l’edilizia residenziale pubblica.

Nel frattempo, l’obiettivo è aumentare la disponibilità di appartamenti da assegnare attraverso il recupero degli immobili attualmente inutilizzabili.

«La priorità ora, di concerto con i lavori pubblici, rimane quella di concludere il prima possibile i lavori di ristrutturazione già avviati sugli appartamenti sfitti e di recuperare ulteriori risorse per proseguire su questa strada riducendo così ulteriormente gli immobili non utilizzabili», spiega Tosetto.

Il Comune punta quindi ad accelerare gli interventi di manutenzione e riqualificazione, recuperando progressivamente abitazioni che potrebbero contribuire a rispondere alla domanda di alloggi pubblici.

Graduatoria definitiva: quattro ricorsi, due accolti

Il percorso amministrativo del bando 2025 si è articolato in diverse fasi.

Le domande sono state raccolte attraverso una piattaforma informatica dedicata. Oltre alle 1.133 richieste regolarmente presentate, altre 41 istanze non sono state acquisite dal sistema perché incomplete.

Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, avvenuta nel mese di luglio, è stata aperta la fase dei ricorsi, dal 7 agosto al 5 settembre. Sono arrivate quattro contestazioni, due delle quali accolte.

Gli uffici comunali hanno inoltre verificato tutte le domande ammesse, controllando la documentazione, le certificazioni e le dichiarazioni presentate dai richiedenti per accertare il possesso dei requisiti e attribuire correttamente i punteggi.

Con l’approvazione della graduatoria definitiva, il Comune dispone ora dell’elenco ufficiale da utilizzare per le future assegnazioni.

La graduatoria e tutte le informazioni sul servizio sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Vicenza, nelle sezioni dedicate all’edilizia residenziale pubblica.

Informazioni e graduatoria:

Graduatoria definitiva bando Erp – Comune di Vicenza

Servizio edilizia residenziale pubblica