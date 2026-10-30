Veneto, terribile schianto tra auto e camion: muore un uomo

Incidente mortale a Susegana, in provincia di Treviso, dove un uomo di 78 anni ha perso la vita in uno scontro tra un’automobile e un camion avvenuto in via Stradanelli.

L’allarme è scattato alle 15.50, quando sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Conegliano. I soccorritori hanno lavorato per estrarre l’anziano conducente dall’abitacolo della vettura, rimasto deformato a seguito del violento impatto.

Una volta liberato dalle lamiere, il 78enne è stato affidato al personale sanitario del Suem 118, che ha tentato le manovre di rianimazione. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso.

I vigili del fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata dall’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertarne le cause.