Vicenza, banconote da 50 euro false in tre negozi: la Polizia identifica e indaga un uomo

Hanno provato a pagare con banconote da 50 euro false, ma i commercianti se ne sono accorti e hanno chiamato la polizia. Ieri le Volanti di Vicenza sono intervenute in un negozio di viale Trieste, il Tigotà, dove un uomo aveva appena tentato di comprare una bottiglia di collutorio con una banconota falsa. La dipendente aveva visto che nella banconota mancava il filo di sicurezza, e il rilevatore ha confermato il sospetto.

Una seconda pattuglia è andata in una cartolibreria-edicola di viale Anconetta, dove verso le 9:30 un giovane aveva cercato di comprare un giornale con un’altra banconota da 50 euro. La titolare, insospettita da carta e colori, ha rifiutato il pagamento e prima che il giovane se ne andasse è riuscita a fotografarlo con lo smartphone, consegnando poi la foto agli agenti.

C’è anche un terzo episodio, in un negozio di via Gorizia, per cui è in corso la verifica per capire se riguardi lo stesso uomo.

L’uomo fermato è stato portato in Questura, dove i rilievi foto-dattiloscopici ne hanno permesso l’identificazione, ed è stato indagato in stato di libertà. La Questura invita i commercianti a segnalare al 113 i tentativi di pagamento sospetti, a non accettare banconote dubbie e a conservare ogni elemento utile.