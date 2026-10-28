Presentato alla stampa il libro dei Clubs Biancorossi “1966-2026, 60 anni di storia, tifo, passione”

“1966-2026 60 anni di storia, tifo, passione” (Editrice Veneta) è il titolo del libro scritto da Andrea Lazzari, Alessandro Lancellotti e Silvia Bon per l’importante ricorrenza del Centro Coordinamento Clubs Biancorossi (CCCB). La presentazione alla stampa è avvenuta questa mattina a Palazzo Trissino, alla presenza, oltre che degli stessi autori, del sindaco Giacomo Possamai, dell’assessore allo sport Leone Zilio, e dei rappresentanti del Centro di Coordinamento Clubs Biancorossi Emanuele Arena e Federico Pesavento.«Renzo Ulivieri diceva che Vicenza è l’unica città dove quando si va allo stadio si dice “Vado al calcio” – le parole del sindaco Possamai -. Questo fa capire quanto il legame tra i vicentini e la squadra biancorossa sia forte e viscerale. Quest’anno come Comune abbiamo conferito al Centro di Coordinamento dei Clubs Biancorossi il Premio Città di Vicenza: un riconoscimento prestigioso attribuito per questi 60 anni, perché nei momenti più difficili, drammatici e complicati, i tifosi sono sempre stati vicini alla squadra. E questa è una cosa riconosciuta da tutti gli allenatori che sono passati sulla panchina del Vicenza. Ringrazio dunque gli autori per questo bellissimo libro, che ci voleva per raccontare questi anni di storia di tifo biancorosso, diffuso non solo in città ma in tutta la provincia vicentina».«Siamo felici di ospitare la presentazione del libro dedicato ai 60 anni del Centro Coordinamento Clubs Biancorossi qui a Palazzo Trissino – spiega l’assessore Zilio -, perché come Comune riconosciamo l’importanza del ruolo che il centro ricopre, coordinando ben 65 club. Penso ad esempio alla bellissima festa per la promozione organizzata quest’anno in piazza dei Signori e al prezioso lavoro svolto dal centro, che ci ha permesso di avere un interlocutore e di parlare quindi a migliaia e migliaia di tifosi biancorossi. Grazie quindi agli autori di questo libro e al Centro di coordinamento che ci permette di far vivere in modo organizzato la passione per il Vicenza».Oltre 200 pagine con le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona le vicende calcistiche e umane del Centro, accomunate dal tifo e dalla passione per il Lanerossi Vicenza, con i contributi di autorità istituzionali, scrittori, giornalisti e protagonisti della storia biancorossa.Il libro, quindi, non vuole essere soltanto una cronaca e un almanacco dei 65 Clubs biancorossi, ma una grande testimonianza di quanto importante sia stato e sia tuttora il tifo organizzato. È la storia e la passione di un’anima collettiva, che dal 1966 ad oggi non ha mai smesso di credere nei colori e nei valori che contraddistinguono il Coordinamento. Contiene anche foto d’epoca e le schede aggiornate di tutti i clubs aderenti al Centro Coordinamento.L’intento di questo libro è proprio quello di far comprendere a chi lo legge come il CCCB abbia rappresentato, anche negli anni più delicati, in tutto il territorio vicentino un grande punto di riferimento per il Lane. Un pilastro fondamentale per la passione e unione di tutti i tifosi.Sono tanti coloro che hanno collaborato in questi mesi alla riuscita di questa iniziativa editoriale sostenuta da BVR Banca Veneto Centrale, la cui costante vicinanza alle iniziative del territorio ha reso possibile la concretizzazione del progetto.