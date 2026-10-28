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28 Ottobre 2026 - 15.16

Strage del bus di Mestre, patteggiano in sette: pene sotto i due anni per omicidio stradale plurimo

Nicoletta Ugolini
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Hanno patteggiato pene inferiori a due anni per omicidio stradale plurimo i sette dirigenti e funzionari comunali indagati per la strage del bus di Mestre (Venezia), precipitato dal cavalcavia il 3 ottobre 2023. Nello schianto morirono 22 persone e altre 14 rimasero ferite.

La giudice per le udienze preliminari di Venezia, Benedetta Vitolo, ha ratificato gli accordi raggiunti dalle difese con i pubblici ministeri Laura Cameli e Giorgio Gava.

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