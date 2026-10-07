Tragedia del bus di Mestre, istanza di patteggiamento per i funzionari del Comune

VENETO, 7 OTTOBRE 2026 – Hanno concordato pene inferiori a due anni per omicidio stradale plurimo i sette funzionari e dirigenti del Comune indagati per la strage del bus di Mestre, precipitato dal cavalcavia di Marghera il 3 ottobre 2023. Nello schianto morirono 22 persone e altre 14 rimasero ferite.

L’accordo è stato raggiunto con i pm veneziani Laura Cameli e Giorgio Gava. La gip Benedetta Vitolo si è riservata di decidere e ha fissato la prossima udienza al 28 ottobre.

Agli indagati si contesta la negligenza per il “varco” nel guardrail: secondo l’inchiesta, l’autobus della società La Linea strisciò contro la barriera per circa 50 metri finché, trovando un’apertura di circa 2,40 metri, precipitò al di sotto.