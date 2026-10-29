Veneto – Assalti alle aziende del Nordest, rubate tonnellate di rame e metalli preziosi: sgominata banda di nomadi, sette misure cautelari

Almeno 13 furti tra Veneto ed Emilia-Romagna, con colpi organizzati ai danni di stabilimenti industriali. Nel mirino rame, carburo di tungsteno e utensili di valore. Il presunto capo della banda, residente nel Rodigino, è finito in carcere.

Una serie di furti organizzati ai danni di aziende metalmeccaniche, stabilimenti industriali e attività commerciali, con ingenti quantitativi di rame, metalli pregiati e attrezzature professionali sottratti. La Squadra Mobile di Padova ha individuato sette persone ritenute responsabili di almeno 13 episodi avvenuti tra Veneto ed Emilia-Romagna, portando all’esecuzione di altrettante misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari di Padova.

L’operazione è scattata mercoledì 28 ottobre, al termine di oltre sei mesi di accertamenti che hanno consentito agli investigatori di ricostruire l’organizzazione e il sistema utilizzato per mettere a segno i colpi.

Secondo l’ipotesi investigativa, gli indagati appartenevano a due nuclei familiari e agivano attraverso una struttura organizzata, con ruoli definiti e un’attenta preparazione dei furti. Il presunto responsabile del gruppo, residente in provincia di Rovigo, è stato trasferito nel carcere del capoluogo polesano. Per gli altri indagati sono state disposte misure cautelari comprendenti arresti domiciliari e divieti di dimora.

Le aziende venivano studiate prima dei colpi. I ladri avrebbero individuato gli stabilimenti che custodivano materiali particolarmente costosi, verificando accessi, magazzini e modalità di lavorazione. Successivamente entravano in azione utilizzando veicoli, attrezzature da scasso e sistemi per superare le protezioni degli edifici.

Tra gli episodi ricostruiti figura un furto del 10 aprile a Campodarsego, dove un’Alfa Romeo Giulietta rubata era stata utilizzata come ariete per entrare in uno stabilimento. Nella stessa azienda, il 19 aprile, erano stati sottratti cilindri di carburo di tungsteno per un valore di circa 100mila euro, dopo aver praticato un foro nella parete.

Particolarmente consistenti anche i furti messi a segno il 9 e 10 maggio alla Siemens Energy di Marghera, dove erano sparite circa otto tonnellate di rame, con danni complessivi stimati in 140mila euro.

A giugno la banda avrebbe colpito altre aziende tra Padovano, Trevigiano e Bolognese. A Loreggia erano state rubate cinque bobine di cavi elettrici per un peso di 18 quintali, mentre in uno stabilimento padovano erano spariti oltre 7.500 utensili industriali.

A Silea, nel Trevigiano, erano stati sottratti anche abbigliamento firmato, biciclette Bianchi, ricambi Brembo e vini pregiati, per un valore complessivo di circa 50mila euro. A Galliera, nel Bolognese, il bottino comprendeva oltre tre tonnellate di rame, per circa 70mila euro.

Le indagini hanno riguardato complessivamente sette aziende della provincia di Padova, due del Veneziano, una del Trevigiano e due del Bolognese, alcune delle quali colpite ripetutamente.

Agli indagati vengono inoltre contestati la ricettazione di un autocarro Fiat Ducato e il furto di un Citroën Jumper, mezzi che sarebbero stati impiegati per trasportare la refurtiva.

Gli investigatori ritengono che il materiale rubato fosse destinato alla rivendita sul mercato illegale, sfruttando soprattutto l’elevato valore commerciale del rame e dei metalli industriali.

Gli accertamenti della Squadra Mobile hanno permesso di collegare i diversi episodi attraverso modalità operative ricorrenti, veicoli utilizzati e attività di osservazione degli stabilimenti. Il quadro raccolto ha portato ai provvedimenti cautelari nei confronti dei sette sospettati.

Le responsabilità degli indagati dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.