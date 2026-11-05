Treviso, nasce in ambulanza a bordo strada

TREVISO 5 NOVEMBRE 2026 – Un bambino è nato la scorsa notte a bordo di un’ambulanza, in provincia di Treviso. Il medico e gli infermieri, resisi conto che il parto era ormai imminente, hanno fatto accostare il mezzo a bordo strada per assistere la mamma. La notizia è stata resa nota oggi dall’Ulss 2.

I genitori avevano chiamato i soccorsi poco prima, sapendo che non ci sarebbe stato il tempo di raggiungere in auto l’ospedale di Treviso. Il piccolo, secondogenito della coppia, è nato senza complicazioni e pesa 3,7 chili.