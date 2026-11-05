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5 Novembre 2026 - 16.42

Teatro La Fenice, i lavoratori confermano il doppio sciopero: a rischio le inaugurazioni del 13 e del 28 novembre

Nicoletta Ugolini
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Venezia, 5 novembre 2026 – I lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia, riuniti in assemblea, hanno confermato con ampia maggioranza il doppio sciopero del 13 e del 28 novembre, in coincidenza con le inaugurazioni della stagione Lirica e di quella Sinfonica. Lo sciopero era già stato annunciato a ottobre.

Il voto è arrivato all’indomani di un incontro tra i sindacati e i vertici del teatro, compreso il sovrintendente Nicola Colabianchi. I rappresentanti dei lavoratori contestano la qualità delle relazioni sindacali e dell’organizzazione del lavoro, che risentirebbe dell’assenza di alcune figure dirigenziali chiave. A pesare sono anche i malumori per la recente trasferta di Shanghai, definita dalla Rsu “vergognosa sul piano organizzativo”.

Nell’incontro la Fenice ha aperto alla possibilità di integrare la diaria della trasferta rispetto al minimo contrattuale e ha proposto di discutere di progettualità e pianta organica, senza però indicare tempi precisi. Per l’assemblea dei lavoratori, condizioni insufficienti.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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