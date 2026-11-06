CRONACAVENETO
6 Novembre 2026 - 10.17

Veneto – Auto a metano divorata dalle fiamme: intervengono i Vigili del Fuoco

REDAZIONE
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Un’auto alimentata a metano è stata completamente avvolta dalle fiamme nella serata di giovedì 5 novembre a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova. L’allarme è scattato intorno alle 21 in via Boschi, dove una Fiat Multipla ha preso fuoco per cause ancora da accertare.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cittadella, che ha provveduto a spegnere l’incendio che aveva ormai interessato l’intero veicolo.

Particolare attenzione è stata riservata alla messa in sicurezza delle bombole di metano presenti sull’automobile, per scongiurare ulteriori rischi. I pompieri hanno quindi completato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.

Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause del rogo non sono state rese note.

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