Noventa Vicentina – Falso carabiniere chiede oro e contanti a un pensionato: due uomini scoperti vicino a casa, il navigatore li tradisce

Una telefonata da parte di un sedicente carabiniere, la richiesta di consegnare denaro e gioielli e due uomini sospetti individuati proprio nei pressi dell’abitazione della vittima. È il tentativo di truffa sventato nella mattinata di giovedì 5 novembre a Noventa Vicentina, dove i Carabinieri hanno denunciato due uomini di 52 e 36 anni, entrambi con precedenti di polizia.

Nel mirino era finito un pensionato di 65 anni, contattato telefonicamente da un individuo che si era spacciato per un appartenente all’Arma. Sfruttando l’autorità delle Forze dell’Ordine, il truffatore aveva cercato di convincerlo a consegnare denaro contante e oggetti in oro.

Il piano, però, è stato intercettato dai veri Carabinieri. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari della Stazione di Noventa Vicentina hanno notato i due uomini aggirarsi nei pressi della casa del pensionato. Insospettiti dalla loro presenza, hanno deciso di identificarli e approfondire gli accertamenti.

Un elemento importante è emerso dal telefono cellulare di uno dei due: sul navigatore era stato impostato un indirizzo che, secondo gli investigatori, ha fornito ulteriori riscontri al sospetto che i due fossero coinvolti nel tentativo di truffa.

Al termine delle verifiche, entrambi sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria per tentata truffa aggravata in concorso. La loro responsabilità dovrà essere accertata nelle sedi competenti.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza rinnova l’allerta contro le truffe del falso carabiniere, un sistema che prende di mira soprattutto le persone anziane. I militari ricordano che nessun appartenente all’Arma chiede telefonicamente la consegna di soldi, gioielli o altri beni per ragioni di servizio.

In caso di chiamate sospette, l’indicazione è di interrompere subito la conversazione e contattare il 112, evitando qualsiasi consegna di denaro o preziosi.