Tragedia a Montorso Vicentino, auto esce di strada: muore una donna, gravi un uomo e ferita una bimba di 2 anni

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Gravissimo incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, venerdì 6 novembre, a Montorso Vicentino, lungo la SP31, in via Spinino. Un’automobile è uscita autonomamente di strada, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il bilancio è drammatico: una donna anziana ha perso la vita, un uomo di mezza età è rimasto gravemente ferito e una bambina di appena due anni è stata trasportata in ospedale. Secondo le prime informazioni appartengono alla stessa famiglia e sono residenti a Montorso. La vittima è una donna di 69 anni.

L’allarme è scattato intorno alle 12.35, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lonigo, insieme ai sanitari del Suem 118.

I pompieri hanno provveduto a stabilizzare il veicolo incidentato, consentendo ai soccorritori di intervenire in sicurezza sulle tre persone coinvolte.

Per l’anziana, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. L’uomo, le cui condizioni sono gravi, è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Elitrasportata nello stesso ospedale anche la bambina di due anni, le cui condizioni, secondo le prime informazioni, non risulterebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e nella gestione della viabilità.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’uscita di strada dell’automobile, conclusasi con la morte dell’anziana e il ferimento degli altri due occupanti.

La Polizia Locale ha provveduto a chiudere via Montorso alla circolazione dalla rotatoria della zona industriale di San Bortolo ad Arzignano fino al civico 21.