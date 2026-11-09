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9 Novembre 2026 - 10.02

CENTRI STORICI E NEGOZI DI VICINATO: IL PROGETTO DI LEGGE CONTRO LA CRISI COMMERCIALE

Laura Campagnolo
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Per contrastare la crisi economica, il degrado urbano e la desertificazione dei centri storici, arriva in Parlamento un nuovo progetto di legge promosso da Fratelli d’Italia a tutela dei negozi di vicinato. Il deputato vicentino di FdI Silvio Giovine parla del ddl consente ai Comuni di regolamentare e selezionare l’offerta merceologica sul territorio per tutelare il decoro urbano e salvaguardare il pregio di aree storiche come Vicenza, patrimonio UNESCO, sul modello di iniziative sperimentate positivamente anche in città quali Venezia e Firenze.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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