DALLO SCHERMO ALLE URNE: FABIO CARRARO CAMBIA CANALE E PUNTA SU THIENE

Dal giornalismo televisivo all’impegno per la città: Fabio Carraro valuta la discesa in campo a Thiene. Non c’è ancora l’ufficialità della candidatura a sindaco, ma è già partita una massiccia campagna d’ascolto tra sito web, WhatsApp e volantini porta a porta. L’obiettivo è raccogliere bisogni, sogni e segnalazioni dei cittadini per costruire un programma condiviso. Un vero e proprio ‘tesoretto’ di idee che, entro fine mese, potrebbe trasformare l’iniziativa in una lista civica a suo sostegno.