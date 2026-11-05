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5 Novembre 2026 - 11.58

DALLO SCHERMO ALLE URNE: FABIO CARRARO CAMBIA CANALE E PUNTA SU THIENE

P.U.
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Dal giornalismo televisivo all’impegno per la città: Fabio Carraro valuta la discesa in campo a Thiene. Non c’è ancora l’ufficialità della candidatura a sindaco, ma è già partita una massiccia campagna d’ascolto tra sito web, WhatsApp e volantini porta a porta. L’obiettivo è raccogliere bisogni, sogni e segnalazioni dei cittadini per costruire un programma condiviso. Un vero e proprio ‘tesoretto’ di idee che, entro fine mese, potrebbe trasformare l’iniziativa in una lista civica a suo sostegno.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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